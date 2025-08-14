Öğretmenine Gönderme Yapan Marangozdan Düşündüren Sözler: "Tek İşte 3 Katını Kazanıyorum"

Eğitim hayatımız son bulsa da öğretmenlerimizin bizim için söyledikleri hayatımızda ayrı bir yer taşır. Kimi zaman yüceltmek için kurdukları sözler hafızalarımızdaki yerini korusa da kimi zaman hakkımızda söyledikleri olumsuz sözler ömür boyu çıkmaz aklımızdan. Bir marangoz da kendisine 'Sen hiçbir şey olamazsın' diyen öğretmeni için bir video paylaştı. Tek işle öğretmeninin 3 katı kazandığını söyleyen marangoz derin düşüncelere itti.
Bir marangoz, öğretmeninin 3 maaşını yalnızca yaptığı bir mutfak dolabını aldığını söyledi.
Öğretmenler ne söylerlerse söylesinler üzerimizde büyük bir etki bırakırlar.
