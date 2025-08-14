onedio
Öğretmenine Gönderme Yapan Marangozdan Düşündüren Sözler: "Tek İşte 3 Katını Kazanıyorum"

Merve Ersoy
14.08.2025 - 15:19

Eğitim hayatımız son bulsa da öğretmenlerimizin bizim için söyledikleri hayatımızda ayrı bir yer taşır. Kimi zaman yüceltmek için kurdukları sözler hafızalarımızdaki yerini korusa da kimi zaman hakkımızda söyledikleri olumsuz sözler ömür boyu çıkmaz aklımızdan. Bir marangoz da kendisine 'Sen hiçbir şey olamazsın' diyen öğretmeni için bir video paylaştı. Tek işle öğretmeninin 3 katı kazandığını söyleyen marangoz derin düşüncelere itti.

Bir marangoz, öğretmeninin 3 maaşını yalnızca yaptığı bir mutfak dolabını aldığını söyledi.

Öğretmenler ne söylerlerse söylesinler üzerimizde büyük bir etki bırakırlar.

Bir marangoz, kendisine 'Senden hiçbir şey olmaz' diyen öğretmeninin sözlerini unutmadı ve mesleğini eline aldıktan sonra bir video paylaştı. Videoda bir mutfak dolabından öğretmeninin 3 maaşını aldığını belirtti.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
