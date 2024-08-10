Oğlu Can ile Deniz Keyfi Yapan Ezgi Mola Kameralara Yakalandı: Yine Aklımız Başımızdan Alındı!
Oğlu Can ile Deniz Keyfi Yapan Ezgi Mola Kameralara Yakalandı: Yine Aklımız Başımızdan Alındı!
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre Ezgi Mola oğlu Can ile birlikte mavi suların keyfini çıkardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rol aldığı farklı yapımlar dışında özel hayatıyla da çok konuşulan Ezgi Mola bildiğiniz gibi şu sıralar annelik deneyimini aktardığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Annesinin paylaşımlarıyla şimdiden birçok kişiyi kendisine hayran bırakan minik Can'ın sadece ensesini, küçük ayaklarını ve yanaklarını görsek de her yeni karede aklımızı kaybetmeye bir adım daha yaklaşıyoruz!
Ezgi Mola, biricik oğlunu dünyaya getirdiği günden bu yana sosyal medyada kalplerimizi ısıtıyor! Son olarak, oğlu ile birlikte deniz keyfi yaparken paylaştığı neşeli ve samimi karelerle yine hepimizi mest etti.
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre Ezgi Mola Can ile birlikte uzun süre denizde keyif yaptı! Mavi sularda eğlenen anne oğlun bu anları kalpleri resmen eritti.
Peki Can'ın tatlılığı şaka mı? Maşallah...🧿
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın