Nüfus Alarmı Veren Komşu Ülke Taşınana 10 Bin Euro Verecek

Gökçe Cici
20.01.2026 - 16:02

Yunanistan’da uzun süredir gündemde olan nüfus azalması, sınır bölgelerinde ciddi seviyelere ulaştı. Özellikle Türkiye’ye komşu yerleşimlerde genç nüfus hızla azalırken kamu hizmetleri de gerileme sürecine girdi. Hükûmet, iç göçü teşvik etmek amacıyla dikkat çeken finansal destek paketi hazırladı. 

Kaynak

Türkiye sınırına yakın yerleşimler hedef alındı

Program, Meriç bölgesinde yer alan Orestiada, Soufli ve Didymoteicho belediyelerini kapsıyor. Amaç, uzun süredir nüfus kaybı yaşayan kırsal alanlarda demografik yapıyı güçlendirmek. Sosyal Uyum ve Aile Bakanlığı tarafından yürütülen teşvik planı, kalıcı yerleşimi şart koşuyor.

Nüfusu 500’ün altında olan köylere taşınanlar için en yüksek ödeme miktarı öngörülüyor. Daha büyük yerleşimlere taşınanlar ise daha düşük destek alabiliyor. Çocuklu aileler için ek ödeme seçenekleri de programa dahil edildi. Hedeflenen nokta, terk edilen sınır yerleşimlerinde okul, eczane ve temel hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.

10.000 euro teşvik beklenen ilgiyi görmedi

Devlet tarafından sunulan 10.000 euro tutarındaki destek, kamuoyunda yeterli bulunmadı. Orestiada Belediye Başkanı Diamantis Papadopoulos, ilk aşamada sınırlı ilgi oluştuğunu ancak sürecin kısa sürede durgunlaştığını açıkladı. Başvuruların büyük kısmının bölgeyle aile bağı bulunan kişilerden geldiği belirtildi.

Soufli Belediye Başkanı Panagiotis Kalakikos ise istihdam eksikliğine dikkat çekti. Kalakikos, kalıcı göç için yalnızca nakit desteğin yeterli olmadığını, yatırım, vergi avantajı ve iş olanaklarının zorunlu olduğunu vurguladı. Yerel yöneticilere göre, uzun vadeli kalkınma planı olmadan nüfus geri dönüşü mümkün görünmüyor.

Didymoteicho, Orta Çağ’dan kalma kalesiyle bilinen yerleşimler arasında bulunuyor. Resmî verilere göre yerleşimde yaşayan nüfus 2011 yılında 9.263 seviyesindeydi. 2021 nüfus sayımında rakam 8.611 olarak kayda geçti. Benzer düşüş, çevredeki birçok sınır yerleşiminde de gözlemleniyor.

