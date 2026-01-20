Nüfus Alarmı Veren Komşu Ülke Taşınana 10 Bin Euro Verecek

Program, Meriç bölgesinde yer alan Orestiada, Soufli ve Didymoteicho belediyelerini kapsıyor. Amaç, uzun süredir nüfus kaybı yaşayan kırsal alanlarda demografik yapıyı güçlendirmek. Sosyal Uyum ve Aile Bakanlığı tarafından yürütülen teşvik planı, kalıcı yerleşimi şart koşuyor.

Nüfusu 500’ün altında olan köylere taşınanlar için en yüksek ödeme miktarı öngörülüyor. Daha büyük yerleşimlere taşınanlar ise daha düşük destek alabiliyor. Çocuklu aileler için ek ödeme seçenekleri de programa dahil edildi. Hedeflenen nokta, terk edilen sınır yerleşimlerinde okul, eczane ve temel hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.