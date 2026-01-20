Nüfus Alarmı Veren Komşu Ülke Taşınana 10 Bin Euro Verecek
Yunanistan’da uzun süredir gündemde olan nüfus azalması, sınır bölgelerinde ciddi seviyelere ulaştı. Özellikle Türkiye’ye komşu yerleşimlerde genç nüfus hızla azalırken kamu hizmetleri de gerileme sürecine girdi. Hükûmet, iç göçü teşvik etmek amacıyla dikkat çeken finansal destek paketi hazırladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye sınırına yakın yerleşimler hedef alındı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10.000 euro teşvik beklenen ilgiyi görmedi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın