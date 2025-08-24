onedio
Norveç'te Yaşayan Bir Türk, En İşlek Caddedeki Yaya Geçidini Test Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.08.2025 - 21:27

Yaya geçitlerinde yayaya yol vermek bir kural olsa da ülkemizde bu kuralı uygulayan çok fazla sürücü yok. Haliyle kaza yaşanması da kaçınılmaz oluyor. Karşıdan karşıya geçmeyi hayal edip yola çıkan yayalar, maalesef sürücülerin kuralsızlıklarıyla karşı karşıya kalıyor. 

Peki yaya geçitleri Norveç'te nasıl işliyor?

Buradan izleyebilirsiniz;

2024 yılında 89 kişi vefat etmiş ve bu sayıyı sıfıra indirmek istiyorlar.

Ayrıca Norveç'in ehliyet sürecinin dünyadaki en pahalı ve katı sistemlerden biri olduğu söyleniyor. Trafik kazalarında ölüm sayılarının az olmasını sağlayan noktalardan birisi de 'caydırıcı cezalar' olarak gösteriliyor.

