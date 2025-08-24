onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Londra'yı Gezen Bir Turist Sokakların Halini Paylaştı: “Pakistan veya Hindistan’dan hiçbir farkı yok.”

Londra'yı Gezen Bir Turist Sokakların Halini Paylaştı: “Pakistan veya Hindistan’dan hiçbir farkı yok.”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.08.2025 - 14:36

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde pek çok turist gezdiği ülkelerdeki kirliliği görüntülüyor ve bu görüntüler sosyal medyada infial yaratıyor bildiğiniz üzere. Çünkü gelen görüntüler şehrin sosyal medyada görünmeyen yüzünü gözler önüne seriyor. Kimileri bu görüntüler normla olduğunu, her bölgede benzer yerler olduğunu savunurken kimileri ise bu kirliliğin savunulacak bir tarafı olmadığını düşünüyor. Daha önce Fransa, İtalya, Mısır gibi ülkelerden bu tarz görüntüler gelmişti. Şimdi de bir turist Londra sokaklarını paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Sosyal medyada turistlerin ziyaret ettikleri ülkelerde karşılaştıkları kirlilik manzaralarını paylaşmasının bir amacı var.

Sosyal medyada turistlerin ziyaret ettikleri ülkelerde karşılaştıkları kirlilik manzaralarını paylaşmasının bir amacı var.

Bu durum ülkelerin imajını doğrudan etkilediğinden çevre duyarlılığını artırıyor. Çöplerle dolu sahiller, kirli sokaklar ya da doğaya bırakılan atıkların fotoğrafları, kısa sürede binlerce kişiye ulaşıyor ve o destinasyonun turistik cazibesini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bir yandan farkındalık yaratırken, diğer yandan yerel yönetimlere ve halka temizlik konusunda daha fazla sorumluluk yüklenmesini sağlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın