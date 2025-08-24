Londra'yı Gezen Bir Turist Sokakların Halini Paylaştı: “Pakistan veya Hindistan’dan hiçbir farkı yok.”

Son dönemde pek çok turist gezdiği ülkelerdeki kirliliği görüntülüyor ve bu görüntüler sosyal medyada infial yaratıyor bildiğiniz üzere. Çünkü gelen görüntüler şehrin sosyal medyada görünmeyen yüzünü gözler önüne seriyor. Kimileri bu görüntüler normla olduğunu, her bölgede benzer yerler olduğunu savunurken kimileri ise bu kirliliğin savunulacak bir tarafı olmadığını düşünüyor. Daha önce Fransa, İtalya, Mısır gibi ülkelerden bu tarz görüntüler gelmişti. Şimdi de bir turist Londra sokaklarını paylaştı.