Bir Türk, Las Vegas’taki Dünyanın En Büyük LED Küresi’nde Yaşadığı Türkiye Deneyimini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
23.08.2025 - 19:40

Las Vegas’taki dünyanın en büyük LED küresi MSG Sphere’de yapılan gösterilere sosyal medyada daha önce denk gelmişsinizdir. Dev kürede katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunuluyor. İnsanları film evrenlerinden eski çağlara kadar pek çok deneyimi bu Led küre sayesinde gerçekmiş gibi yaşayabiliyor.

Uzun süredir Türkiye'den uzakta olan bir Türk, MSG Sphere’de yaşadığı Türkiye deneyimi paylaştı. Ortaya çıkan gerçekçi görüntü beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki nedir bu MSG Sphere?

Las Vegas’taki MSG Sphere, son yıllarda oldukça dikkat çekiyor. Bu yapı devasa küre biçiminde bir eğlence merkezi. 112 metre yüksekliğe ve 157 metre genişliğe sahip olan bu yapı, dış cephesini kaplayan milyonlarca LED panel sayesinde dev bir ekran gibi ışık ve görüntüler yansıtıyor. Burada yapılan gösterilerle kısa sürede Las Vegas’ın simgelerinden biri haline geldi. İç mekânında ise 16K çözünürlüklü dev ekran ve 160 binden fazla hoparlörle desteklenen ileri teknoloji ses sistemi bulunuyor. Yaklaşık 18 bin kişilik kapasitesiyle konserler, özel şovlar, film gösterimleri ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapan MSG Sphere, 29 Eylül 2023’te U2 grubunun konseriyle açılmış ve “geleceğin eğlence deneyimi” olarak tanımlanmaya başlanmıştı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
