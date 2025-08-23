Bir Türk, Las Vegas’taki Dünyanın En Büyük LED Küresi’nde Yaşadığı Türkiye Deneyimini Paylaştı

Las Vegas’taki MSG Sphere, son yıllarda oldukça dikkat çekiyor. Bu yapı devasa küre biçiminde bir eğlence merkezi. 112 metre yüksekliğe ve 157 metre genişliğe sahip olan bu yapı, dış cephesini kaplayan milyonlarca LED panel sayesinde dev bir ekran gibi ışık ve görüntüler yansıtıyor. Burada yapılan gösterilerle kısa sürede Las Vegas’ın simgelerinden biri haline geldi. İç mekânında ise 16K çözünürlüklü dev ekran ve 160 binden fazla hoparlörle desteklenen ileri teknoloji ses sistemi bulunuyor. Yaklaşık 18 bin kişilik kapasitesiyle konserler, özel şovlar, film gösterimleri ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapan MSG Sphere, 29 Eylül 2023’te U2 grubunun konseriyle açılmış ve “geleceğin eğlence deneyimi” olarak tanımlanmaya başlanmıştı.