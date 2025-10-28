onedio
Milyoner'de Yarışan Doktordan Uzak Şehir Reytinglerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Uzak Şehir Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.10.2025 - 16:16

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

28 Ekim Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

OGM Pictures’ın patronu Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği yeni iddialı proje “A.B.İ.”, ekran yolculuğu başlamadan önce bile büyük bir merak konusu haline geldi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerde yer aldığı A.B.İ. dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Kadrosu hala şekillenen dizide son dakika gelişmesi yaşandı. Birsen Altuntaş, ünlü bir oyuncunun diziye avukat rolüyle dahil olduğunu açıkladı.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü sonrasında reytinglerde inanılmaz bir düşüş meydana geldi.

Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm reytingleri çok düştü. Bunun sebebi olarak maçlar gösterilse de Uzak Şehir seyircisi faturayı Boran'ın komadan uyanmasına bağladı. Seyirciden gelen yorumları sizler için derledik.

Kurtlar Vadisi'nin yapay zeka aracılığıyla anime versiyonu yapıldı.

Ekranların unutulmaz eserlerinden biri olan Kurtlar Vadisi, pek çok yeni versiyonu yayınlansa da özellikle ilk iki sezonuyla hafızalardaki yerini koruyor. En yüksek puanlı dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi, içerik üreticisi Tolga Suna tarafından animeye dönüştürüldü. Yapay zeka aracılığıyla oluşturulan video beğeni topladı.

Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarından Nagihan Karadere'nin 5. kez Survivor'a katılacağı ortaya çıktı.

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Avatar Atakan, Uykucu filminin galasında Survivor 2026 hakkında konuştu. Survivor'ın yeni sezonunda hangi yarışmacıların yarışacağı yönünde soru alan Atakan, eski yarışmacılardan Nagihan'ın yeniden Survivor'da yer alacağını duyurdu.

Müge Dağıstanlı, geçtiğimiz günlerde Eşref Rüya, Veliaht, Uzak Şehir, Aşk ve Gözyaşı gibi dizilerin maliyetleri hakkında bomba bir iddia ortaya atmıştı.

Televizyondaki dizilerin maliyetleri milyon TL'leri aşıyor. Müge Dağıstanlı, dizi maliyetlerinin nasıl ödendiğini açıkladı. Bakalım dudak uçuklatan ödemeler nasıl yapılıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te % 74 zihinsel engelli Alican Arslan'ın Jale Damcı tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dün (27 Ekim Pazartesi) yayınına katılan Alican Arslan'ın ailesi, Jale Damcı hakkında önemli iddialarda bulundu. Zihinsel engeli bulunan Alican'ın velayetinin babasında olduğu ortaya çıkmasına rağmen, Jale Damcı hakkındaki iddiaları yalanlamış ve 'çok aşık' olduklarını dile getirmişti. Jale Damcı tutuklandı.

Uzak Şehir'in dün akşam yayınlanan bölümünde Alya, Boran'a donör oldu ve Boran'ın hayata dönmesini sağladı.

Uzak Şehir'de Boran'ın hayata dönmesi reyting sonuçlarını olumsuz etkiledi. Uzak Şehir 2+ reyting düşüş yaşarken, Cennetin Çocukları ve Esra Erol'da ile Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yükselişi dikkat çekti. 27 Ekim Pazartesi reyting sonuçları ne oldu?

Furtuna ve Koçari adlı düşman ailelerin arasındaki ilişkileri anlatan Taşacak Bu Deniz, kalabalık oyuncu kadrosuyla sık sık kafa karıştırıyor.

Yeni sezonun popüler Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'de Koçari ve Furtuna aile üyeleri epey kafa karıştırıyor. Kafa karışıklığının önüne geçmek isteyen dizi ekibi, kim kimdir paylaşımı yaparak her şeyi açıklarken henüz diziye dahil olmayan karakterleri de ifşa etmiş oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de bir doktora sorulan "İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?" sorusu günlerdir gündemden düşmüyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de bir doktora sorulan 'İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?' sorusu günlerdir tartışılıyor. Doktor olan yarışmacının soruyu bilememesi sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda. Ancak başta meslektaşları olmak üzere pek çok kişi yarışmacıya desteklerini açıkladılar.

TRT 1'in yeni sezon için en iddialı dizilerinden Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz sezon Uzak Şehir'in yaşadığı başarıyı yaşıyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı günden itibaren cuma akşamlarına ağırlığını koydu. Cuma günlerinin tartışmasız galibi olan Taşacak Bu Deniz, özellikle Ava Yaman'ın canlandırdığı Eleni karakteriyle öne çıkıyor. TV Mühendisi adlı X sayfası, Eleni için Ava Yaman'dan önce bambaşka isimlerin gündeme geldiğini açıkladı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
