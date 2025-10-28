Milyoner'de Yarışan Doktordan Uzak Şehir Reytinglerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
28 Ekim Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
OGM Pictures’ın patronu Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği yeni iddialı proje “A.B.İ.”, ekran yolculuğu başlamadan önce bile büyük bir merak konusu haline geldi.
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü sonrasında reytinglerde inanılmaz bir düşüş meydana geldi.
Kurtlar Vadisi'nin yapay zeka aracılığıyla anime versiyonu yapıldı.
Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarından Nagihan Karadere'nin 5. kez Survivor'a katılacağı ortaya çıktı.
Müge Dağıstanlı, geçtiğimiz günlerde Eşref Rüya, Veliaht, Uzak Şehir, Aşk ve Gözyaşı gibi dizilerin maliyetleri hakkında bomba bir iddia ortaya atmıştı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te % 74 zihinsel engelli Alican Arslan'ın Jale Damcı tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti.
Uzak Şehir'in dün akşam yayınlanan bölümünde Alya, Boran'a donör oldu ve Boran'ın hayata dönmesini sağladı.
Furtuna ve Koçari adlı düşman ailelerin arasındaki ilişkileri anlatan Taşacak Bu Deniz, kalabalık oyuncu kadrosuyla sık sık kafa karıştırıyor.
Kim Milyoner Olmak İster'de bir doktora sorulan "İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?" sorusu günlerdir gündemden düşmüyor.
TRT 1'in yeni sezon için en iddialı dizilerinden Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz sezon Uzak Şehir'in yaşadığı başarıyı yaşıyor.
