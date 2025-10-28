İçerik Üreticisi Tolga Suna, Yapay Zeka ile Kurtlar Vadisi'nin Anime Versiyonunu Oluşturdu
Ekranların unutulmaz eserlerinden biri olan Kurtlar Vadisi, pek çok yeni versiyonu yayınlansa da özellikle ilk iki sezonuyla hafızalardaki yerini koruyor. En yüksek puanlı dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi, içerik üreticisi Tolga Suna tarafından animeye dönüştürüldü. Yapay zeka aracılığıyla oluşturulan video beğeni topladı.
Kaynak: Tolga Suna
Buradan izleyebilirsiniz:
Kurtlar Vadisi'nin yapay zeka aracılığıyla anime versiyonu yapıldı.
