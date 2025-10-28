onedio
İçerik Üreticisi Tolga Suna, Yapay Zeka ile Kurtlar Vadisi'nin Anime Versiyonunu Oluşturdu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.10.2025 - 14:08

Ekranların unutulmaz eserlerinden biri olan Kurtlar Vadisi, pek çok yeni versiyonu yayınlansa da özellikle ilk iki sezonuyla hafızalardaki yerini koruyor. En yüksek puanlı dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi, içerik üreticisi Tolga Suna tarafından animeye dönüştürüldü. Yapay zeka aracılığıyla oluşturulan video beğeni topladı.

Kaynak: Tolga Suna

Buradan izleyebilirsiniz:

Kurtlar Vadisi'nin yapay zeka aracılığıyla anime versiyonu yapıldı.

İçerik üreticisi Tolga Suna, efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin anime versiyonunu oluşturdu. Meşhur kumarhane sahnesini dönüştüren Suna büyük beğeni topladı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
