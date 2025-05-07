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Mehmet İlhan Gülay Kimdir? Gülaylar Altın'ın Sahibi Mehmet İlhan Gülay Neden Tutuklandı?

Mehmet İlhan Gülay Kimdir? Gülaylar Altın'ın Sahibi Mehmet İlhan Gülay Neden Tutuklandı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.05.2025 - 11:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında ifadeye çağırılan bir isim de Gülaylar Altın'ın İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay oldu. Gülaylar Altın ve City's Nişantaşı'nın sahibi Mehmet İlhan Gülay, ifadeye çağırılmasının ardından tutuklandı.

Peki Mehmet İlhan Gülay kimdir, neden tutuklandı?

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Mehmet İlhan Gülay Kimdir?

Mehmet İlhan Gülay Kimdir?

Mehmet İlhan Gülay, Gülaylar Altın markasını da bünyesinde bulunduran Gülaylar Grup'un patronudur. İlhan Gülay, bu markanın üçüncü kuşak yöneticisidir. Mehmet İlhan Gülay aynı zamanda City's Nişantaşı’nın sahibidir. 

Gülaylar Grup bünyesinde Elegance Hotels International Marmaris, Meydan İstanbul, IGT Shopping Mall New York, Uluslararası Lojistik Merkezi Gebze (Avrupa’nın en önemli Lojistik Centerlarından), Just Work Ofis Kampüs'ü bulundurur.

Mehmet İlhan Gülay, ana sektörü kuyumculuk ve mücevherat olan, daha sonra farklı alanlara da yatırım yapmaya başlayan Gülayar Grup'un üçüncü nesil yöneticisidir.

Mehmet İlhan Gülay Nereli?

Mehmet İlhan Gülay, Yozgatlıdır. Dedesi İhsan Gülay saat tamirciliğiyle başlamış ve İlhan Gülay'ın babası Mehmet Gülay da büyüyünce babasına yardım etmiştir. Baba oğul, daha sonra sarrafiye işine adım atmış ve 1928 yılında bugünkü mücevherat markasını kurmuştur. Marka, gün geçtikçe büyümüş ve inşaat, turizm gibi alanlara da yatırım yapmaya başlamıştır.

Mehmet İlhan Gülay Neden Tutuklandı?

Mehmet İlhan Gülay Neden Tutuklandı?

Mehmet İlhan Gülay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar devam ederken 6 Mayıs günü ifadeye çağrıldı. Gülay, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklandı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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