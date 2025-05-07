Mehmet İlhan Gülay Kimdir? Gülaylar Altın'ın Sahibi Mehmet İlhan Gülay Neden Tutuklandı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında ifadeye çağırılan bir isim de Gülaylar Altın'ın İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay oldu. Gülaylar Altın ve City's Nişantaşı'nın sahibi Mehmet İlhan Gülay, ifadeye çağırılmasının ardından tutuklandı.
Peki Mehmet İlhan Gülay kimdir, neden tutuklandı?
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Mehmet İlhan Gülay Kimdir?
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Mehmet İlhan Gülay Neden Tutuklandı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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