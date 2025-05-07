Mehmet İlhan Gülay Kimdir? Gülaylar Altın'ın Sahibi Mehmet İlhan Gülay Neden Tutuklandı?

Mehmet İlhan Gülay, Gülaylar Altın markasını da bünyesinde bulunduran Gülaylar Grup'un patronudur. İlhan Gülay, bu markanın üçüncü kuşak yöneticisidir. Mehmet İlhan Gülay aynı zamanda City's Nişantaşı’nın sahibidir.

Gülaylar Grup bünyesinde Elegance Hotels International Marmaris, Meydan İstanbul, IGT Shopping Mall New York, Uluslararası Lojistik Merkezi Gebze (Avrupa’nın en önemli Lojistik Centerlarından), Just Work Ofis Kampüs'ü bulundurur.

Mehmet İlhan Gülay, ana sektörü kuyumculuk ve mücevherat olan, daha sonra farklı alanlara da yatırım yapmaya başlayan Gülayar Grup'un üçüncü nesil yöneticisidir.

Mehmet İlhan Gülay Nereli?

Mehmet İlhan Gülay, Yozgatlıdır. Dedesi İhsan Gülay saat tamirciliğiyle başlamış ve İlhan Gülay'ın babası Mehmet Gülay da büyüyünce babasına yardım etmiştir. Baba oğul, daha sonra sarrafiye işine adım atmış ve 1928 yılında bugünkü mücevherat markasını kurmuştur. Marka, gün geçtikçe büyümüş ve inşaat, turizm gibi alanlara da yatırım yapmaya başlamıştır.