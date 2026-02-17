İsmail Hacıoğlu Kimdir? İsmail Hacıoğlu Neden Gözaltına Alındı?

İsmail Hacıoğlu, 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Oyunculuğa küçük yaşlarda adım atan Hacıoğlu, ilk olarak tiyatro eğitimi aldı ve çocuk yaşta kamera karşısına geçmeye başladı. Geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan çıkışı, genç yaşta rol aldığı sinema ve televizyon projeleriyle oldu; özellikle “Karadayı” ve “Ayla” gibi yapımlarla adını daha geniş bir izleyici kitlesine duyurdu. Hem dizi hem de sinema projelerinde farklı karakterlere hayat vererek kariyerini sürdürdü. 2026 itibarıyla 41 yaşında olan oyuncu, İstanbul kökenli bir sanatçıdır.