İsmail Hacıoğlu Kimdir? İsmail Hacıoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.02.2026 - 09:15

Oynadığı birçok diziyle adını hafızalara kazıyan İsmail Hacıoğlu bugün (17 Şubat 2026) sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun neden gözaltına alındığı gündem olurken hayatı da merak konusu oldu. Peki İsmail Hacıoğlu kimdir, neden gözaltına alındı? Kaç yaşında ve nereli? İşte tüm bilinmeyenler...

İsmail Hacıoğlu kimdir?

İsmail Hacıoğlu, 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Oyunculuğa küçük yaşlarda adım atan Hacıoğlu, ilk olarak tiyatro eğitimi aldı ve çocuk yaşta kamera karşısına geçmeye başladı. Geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan çıkışı, genç yaşta rol aldığı sinema ve televizyon projeleriyle oldu; özellikle “Karadayı” ve “Ayla” gibi yapımlarla adını daha geniş bir izleyici kitlesine duyurdu. Hem dizi hem de sinema projelerinde farklı karakterlere hayat vererek kariyerini sürdürdü. 2026 itibarıyla 41 yaşında olan oyuncu, İstanbul kökenli bir sanatçıdır.

İsmail Hacıoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Son olarak TRT 1’de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinde başrol olarak yer alan oyuncu, ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

İsmail Hacıoğlu Özel Hayatı

Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. Hacıoğlu, 5 Şubat 2016'da Duygu Kaya ile evlendi, 2020 yılında boşanan çift 2025’te yeniden nikah kıydı.

Rol Aldığı Yapımlar

  • 2001 Bana Şans Dile - Çağlar

  • 2003 Karşılaşma - Osman

  • 2005 Anlat İstanbul - Fiko

  • 2006 Sınav - Mert

  • 2007 Kabadayı - Murat

  • 2008 Hoşçakal Güzin - Serkan

  • 2009 Vali - Sarp Uçar

  • 2009 Gökten 3 Elma Düştü - Ali

  • 2009 Başka Semtin Çocukları - Veysel

  • 2009 Sonsuz -Volkan

  • 2010 Çakal - Akın

  • 2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak - Ekin

  • 2013 Meryem - Murat

  • 2015 Sonsuz Bir Aşk - Volkan

  • 2015 Kafes - Mehmet Sipahi

  • 2017 Ayla - Süleyman Dildirliği

  • 2019 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - Mehmet Tunç

  • 2019 Şuursuz Aşk - Yusuf

  • 2019 Türk İşi - Yüzbaşı

  • 2022 Kesişme: İyi ki Varsın Eren - Astsubay Ferhat Gedik

  • 2023 49 - Oğuz

  • 2024 Cem Karaca’nın Gözyaşları - Cem Karaca

Televizyon dizileri

  • Koçum Benim (2002)

  • Bir İstanbul Masalı (2003-2005)

  • Beyaz Gelincik (2005-2007)

  • Sinekli Bakkal (2007)

  • Gece Sesleri (2008)

  • Şüphe (2011)

  • Firar (2011)

  • Osmanlı Tokadı (2013)

  • Zeyrek ile Çeyrek (2015)

  • Kayıt Dışı (2017)

  • Mehmetçik Kul’ül Amare (2018)

  • Çocuk (2019)

  • Zümrüdüanka (2020)

  • Mahkum (2021)

  • Taçsız Prenses (2023)

  • Sen Ağlama İstanbul (2024)

  • Cennetin Çocukları (2025)

Rol aldığı tiyatro oyunları

Dokuz Ay Son Gün : Sermiyan Midyat -Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

İsmail Hacıoğlu’nun Sosyal Medya Hesabı Var mı?

Ünlü oyuncu Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanıyor 👉🏻@ismailhacıogluofficial

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
