Fatih Ürek Kimdir, Kaç Yaşında? Fatih Ürek Neden Kalp Krizi Geçirdi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 13:24

Son dakika gelişmesine göre ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Müdahale sonrası duran kalbi yeniden çalıştırılan sanatçının yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Hayranları ise hem sağlık durumunu hem de sanatçının hayat hikayesini araştırmaya başladı. 

İşte Fatih Ürek’in kariyeri, yaşı, memleketi ve sağlık durumuna dair bilinenler...

Fatih Ürek Kimdir?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966’da Erzurum’da doğdu. Şarkıcı, sunucu ve tiyatro kökenli bir sanatçıdır. Erzurum’da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek’in dört çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Üç kız kardeşi vardır. Henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa’ya taşındı.

Genç yaşta müzik ve sahne sanatlarına ilgi duyan Ürek, kariyerine Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosunda başladı. 15 yaşında tiyatroya adım atan sanatçı, Mahir Canova’dan oyunculuk dersleri aldı. 20 yaşına kadar tiyatroda görev aldıktan sonra sahne dünyasına yöneldi. İstanbul’a taşındıktan sonra Taylan Gazinosu’nda çalışmaya başladı ve kısa sürede adını duyurdu.

Fatih Ürek Kaç Yaşında?

3 Nisan 1966 doğumlu olan Fatih Ürek, 59 yaşındadır.

Fatih Ürek Nereli?

Aslen Erzurumlu olan sanatçı, hayatının büyük bölümünü Bursa ve İstanbul’da geçirdi.

Fatih Ürek Neden Kalp Krizi Geçirdi? Son Durumu Ne?

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, ünlü şarkıcı Fatih Ürek geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Duran kalbi yapılan müdahale ile yeniden çalıştırıldı. Ürek’in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Benzer bir açıklama gazeteci Birsen Altuntaş tarafından da paylaşıldı. Habere göre Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası apar topar hastaneye yetiştirildi ve şu anda doktor gözetiminde tutuluyor. Sanatçının sağlık durumu ile ilgili detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

