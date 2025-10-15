Fatih Ürek Kimdir, Kaç Yaşında? Fatih Ürek Neden Kalp Krizi Geçirdi?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966’da Erzurum’da doğdu. Şarkıcı, sunucu ve tiyatro kökenli bir sanatçıdır. Erzurum’da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek’in dört çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Üç kız kardeşi vardır. Henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa’ya taşındı.

Genç yaşta müzik ve sahne sanatlarına ilgi duyan Ürek, kariyerine Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosunda başladı. 15 yaşında tiyatroya adım atan sanatçı, Mahir Canova’dan oyunculuk dersleri aldı. 20 yaşına kadar tiyatroda görev aldıktan sonra sahne dünyasına yöneldi. İstanbul’a taşındıktan sonra Taylan Gazinosu’nda çalışmaya başladı ve kısa sürede adını duyurdu.

Fatih Ürek Kaç Yaşında?

3 Nisan 1966 doğumlu olan Fatih Ürek, 59 yaşındadır.

Fatih Ürek Nereli?

Aslen Erzurumlu olan sanatçı, hayatının büyük bölümünü Bursa ve İstanbul’da geçirdi.