Hakan Taşıyan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Kalp Krizi Geçiren Hakan Taşıyan'ın Hastalığı Ne, Sağlık Durumu Nasıl?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.01.2026 - 12:20

Hesabım Bitmedi albümü ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan ve 1990'lı yılların güçlü seslerinden biri olan Hakan Taşıyan, kalp krizi geçirdi. Ünlü arabesk şarkıcısının son durumu ve daha önce geçirdiği hastalık sevenlerinin gündemine oturdu. Durumu kritik olan şarkıcı ve besteci Hakan Taşıyan'ın müzik kariyeri ve oyunculuk yılları da araştırılmaya başlandı. Peki, Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşındadır? Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl, iyi mi? 

İşte, detaylar

Hakan Taşıyan Kimdir?

Hakan Taşıyan, müzikle olan ilişkisine çocuk yaşta bağlama çalarak başladı. Babasıyla birlikte düğünlerde şarkı söyleyerek deneyim kazanan Taşıyan'ın genç yaşında müziğe olan ilgisi, askerlik döneminde komutanlarının dikkatini çekti ve onların desteğiyle ilk kasedini çıkardı. 

Hakan Taşıyan Kaç Yaşında? 

1 Nisan 1973 tarihinde dünyaya gelen Hakan Taşıyan, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. 

Hakan Taşıyan Aslen Nereli? 

Ankara'da dünyaya gelen Hakan Taşıyan'ın annesi Trabzonlu, babası ise Diyarbakırlıdır.

Hakan Taşıyan'ın Kariyer Hayatı

Hakan Taşıyan'ın ilk kasedini çıkarma süreci, İstanbul'daki Unkapanı'nda başladı. Ancak yapımcılar Taşıyan'ın Müslüm Gürses'in tarzını taklit ettiğini düşünerek pek ilgi göstermediler. Bunun üzerine Ankara'da şansını deneyen sanatçı, Sıla Müzik ile iş birliği yaparak ilk albümü 'Hesabım Bitmedi' ile piyasaya hızlı bir giriş yaptı. 1990'lı yıllardan itibaren güçlü sesi ve duygusal yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

1997 yılında ikinci albümü 'Sensiz İki Gün' ve bu albümün ardından ise 'Gözün Sevem' adlı albümüyle Türk arabesk ve fantezi müziğin güçlü sesileri arasındaki yerini aldı. 

Hakan Taşıyan'ın Oyunculuk Kariyeri: 

Hakan Taşıyan, 1998'de ise Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrolü paylaştığı 'Hesabım Bitmedi' adlı diziyle oyunculuk kariyerine adım atttı. 2001 yılında 'Güz Gülleri' adlı diziyle Kemal karakterine hayat vererek ekranlara döndü. Rol aldığı son yapım ise 2015 imzalı Kardeş Payı dizisi oldu.

Hakan Taşıyan Evli mi? Hakan Taşıyan'ın Çocuğu Var mı?

Hakan Taşıyan, Funda Taşıyan ile dünyaevine girdi. Çiftin 2002 yılında Ramazan Haktan Taşıyan adında bir oğlu oldu.

Hakan Taşıyan'ın Hastalığı Ne?

Ünlü sanatçı Hakan Taşıyan, 2020 yılının Ekim ayında organ nakline ihtiyacı olduğu için hastaneye kaldırıldı. Bu dönemde uzun süre hastanede tedavi gören sanatçıya kız kardeşi donör oldu. Böbrek ve karaciğer nakliyle hayata dönen Hakan Taşıyan, 28 Ocak'ta kalp krizi geçirerek Ankara'da hastaneye kaldırıldı. 

Hakan Taşıyan'ın Sağlık Durumu Nasıl? 

Sağlık durumu kritik olarak bildirilen Hakan Taşıyan'ın doktorları, geçmişte geçirdiği organ nakilleri nedeniyle müdahalelerin nasıl yapılacağı konusunda temkinli davranıldığını açıkladı. Ünlü şarkıcının tedavi süreci uzmanlar tarafından yakından izleniyor.

Hakan Taşıyan Şarkıları

Hakan Taşıyan’ın hafızalara kazınan bazı şarkılarını ve albümlerini sizin için listeledik: 

  • Güz Gülleri

  • Doktor

  • Sensiz İki Gün

  • Gelin Olduğun Gece

  • Hazin Geliyor

  • Gözün Sevem

  • Ağlama Dayanamam

  • Hesabım Bitmedi Seninle

  • Üzülürüm

  • Eskici

  • Ahu Gözlüm

  • Gözünü Toprak Doyursun

Hakan Taşıyan'ın Albümleri 

Taşıyan imzası ile müzik piyasasına damga vuran 1996 yapımı ilk albüm Hesabım Bitmedi olmuştu. Son albüm ise 2023 yılındaki Sen De Vefasız Çıktın.  

  • Hesabım Bitmedi

  • Sensiz İki Gün

  • Gözün Sevem

  • A Canım / Kıymetini Bilemedim

  • Güz Gülleri

  • Mor Hicranlar

  • Hakan Taşıyan

  • Türkülerle

  • Mutluluk Yağmuru

  • Ya Sen Ya Hiç

  • Gitme Gülüm

  • Sessiz Sedasız Dönüş

  • Ben Küskünüm Feleğe

  • Klasikler, Vol.1

  • Konuşsana Birtanem

  • Klasikler, Vol.2

  • Sen De Vefasız Çıktın

