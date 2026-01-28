Hakan Taşıyan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Kalp Krizi Geçiren Hakan Taşıyan'ın Hastalığı Ne, Sağlık Durumu Nasıl?

Hakan Taşıyan'ın ilk kasedini çıkarma süreci, İstanbul'daki Unkapanı'nda başladı. Ancak yapımcılar Taşıyan'ın Müslüm Gürses'in tarzını taklit ettiğini düşünerek pek ilgi göstermediler. Bunun üzerine Ankara'da şansını deneyen sanatçı, Sıla Müzik ile iş birliği yaparak ilk albümü 'Hesabım Bitmedi' ile piyasaya hızlı bir giriş yaptı. 1990'lı yıllardan itibaren güçlü sesi ve duygusal yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

1997 yılında ikinci albümü 'Sensiz İki Gün' ve bu albümün ardından ise 'Gözün Sevem' adlı albümüyle Türk arabesk ve fantezi müziğin güçlü sesileri arasındaki yerini aldı.

Hakan Taşıyan'ın Oyunculuk Kariyeri:

Hakan Taşıyan, 1998'de ise Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrolü paylaştığı 'Hesabım Bitmedi' adlı diziyle oyunculuk kariyerine adım atttı. 2001 yılında 'Güz Gülleri' adlı diziyle Kemal karakterine hayat vererek ekranlara döndü. Rol aldığı son yapım ise 2015 imzalı Kardeş Payı dizisi oldu.