Kaan Tangöze Kimdir? Duman Grubunun Vokali Kaan Tangöze Neden Gözaltına Alındı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.02.2026 - 09:38

2000'lerin başında büyük bir çıkış yakalayan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze sevilen bir müzisyen olarak Türkiye müzik tarihine adını yazdıranlardan. Bugün bir yenisi daha düzenlenen operasyonla ünlü isim gözaltına alındı. Türkiye'nin rock yıldızları arasında bulunan Kaan Tangöze kimdir, neden gözaltına alındı? Kaan Tangöze kaç yaşında? Kimle evli?

Kaan Tangöze Kimdir, Kaç Yaşında?

5 Eylül 1973 doğumlu Kaan Tangöze’nin tam adı Rıza Kaan Tangöze’dir. Lise eğitimini İstanbul’daki Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’nde Otel Yönetimi ve Turizm bölümünü bitirdi. Üniversite eğitiminin ardından Amerika’ya giderek Seattle Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Müzikle ilgilenmeye lise yıllarında başlayan Tangöze, bu çalışmalarını Amerika’da da sürdürdü. Türkiye’ye döndükten sonra 1999 yılında Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas ile birlikte Duman grubunu kurdu. Kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, Türk rock müziğinin en sevilen ve en bilinen ekiplerinden biri haline geldi.

Kaan Tangöze Neden Gözaltına Alındı?

Ünlü şarkıcı, bugün (17 Şubat 2026) sabah saatlerinde gerçekleşen ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Kaan Tangöze’nin Özel Hayatı

Bilindiği üzere Kaan Tangöze'nin Türkiye güzeli olan sevgilisi Ahu Paşakay 20 Ekim 2002 tarihinde evinde intihar etmiş ve şarkıcı Ahu Paşakay adına şarkılar yazmıştır.

2005 yılında Seçkin Piriler'le birlikte olan Tangöze 2010 yılında Piriler’le evlenmiştir. 2016 yılında boşanan çiftin 6 yıllık süreçte Hakan ve Volkan adını verdikleri iki tane çocukları olmuştur.

Daha sonra 25 Kasım 2018 tarihinde Kaan Tangöze Kıvılcım Ural'la evlenmiştir. Kaan Tangöze'nin Kıvılcım Ural'la olan evliliği devam etmektedir.

Kaan Tangöze Hangi Albümleri Yaptı?

Kaan Tangöze'nin yaptığı albümler şu şekildedir;

  • Eski Köprünün Altında (1999)

  • Belki Alışman Lazım (2002)

  • Seni Kendime Sakladım (2005)

  • Duman I (2009)

  • Duman II (2009) 

  • Darmaduman (2013)

  • Gölge Etme (2015)

  • Aşık Mahzuni Şerif Türküleri (2022)

  • Kufi (2024)

Kaan Tangöze’nin Sosyal Medya Hesabı

Ünlü şarkıcının Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz 👉🏻 @kaanrtangoze

