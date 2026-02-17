Kaan Tangöze Kimdir? Duman Grubunun Vokali Kaan Tangöze Neden Gözaltına Alındı?

5 Eylül 1973 doğumlu Kaan Tangöze’nin tam adı Rıza Kaan Tangöze’dir. Lise eğitimini İstanbul’daki Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’nde Otel Yönetimi ve Turizm bölümünü bitirdi. Üniversite eğitiminin ardından Amerika’ya giderek Seattle Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Müzikle ilgilenmeye lise yıllarında başlayan Tangöze, bu çalışmalarını Amerika’da da sürdürdü. Türkiye’ye döndükten sonra 1999 yılında Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas ile birlikte Duman grubunu kurdu. Kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, Türk rock müziğinin en sevilen ve en bilinen ekiplerinden biri haline geldi.