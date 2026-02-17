onedio
Hakan Kakız Kimdir? Hakan Kakız Neden Gözaltına Alındı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.02.2026 - 09:58

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Hakan Kakız sabah saatlerinde gözaltına alındı. Aynı zamanda DJ olarak da bilinen Hakan Kakız’ın neden gözaltına alındığı merak edildi. Hakan Kakız kimdir, kaç yaşında? Hakan Kakız neden gözaltına alındı? İşte detaylar…

Hakan Kakız Kimdir?

Hakan Kakız, sosyal medyada paylaşımlarıyla bilinen ve geçtiğimiz yıllarda ünlenen isimlerden. Hakkında internette sınırlı sayıda kişisel bilgi bulunuyor ve kamuoyuna açık biyografik detayları oldukça kısıtlı. Kaç yaşında olduğuna dair ise net ve doğrulanmış bir bilgi yer almıyor. Daha çok sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ve DJ kimliğiyle tanınıyor. Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina’nın da yakın arkadaşları olduğu biliniyor.

Euro D kanalında yayınlanan Chinko programında sunuculuk yaptığı da bilgiler arasında. Aile Reisi dizisinde de rol aldığı kaynaklarda geçiyor.

Hakan Kakız Neden Gözaltına Alındı?

Fenomen isim bugün (17 Şubat 2026) ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonuyla gözaltına alındı.

Hakan Kakız’ın Sosyal Medya Hesabı Ne?

Hakan Kakız’ın Instagram hesabında 2,7 milyon takipçisi bulunuyor. Hesabına buradan erişebilirsiniz 👉 @hakankakiz

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
