Hakan Kakız Kimdir? Hakan Kakız Neden Gözaltına Alındı?

Hakan Kakız, sosyal medyada paylaşımlarıyla bilinen ve geçtiğimiz yıllarda ünlenen isimlerden. Hakkında internette sınırlı sayıda kişisel bilgi bulunuyor ve kamuoyuna açık biyografik detayları oldukça kısıtlı. Kaç yaşında olduğuna dair ise net ve doğrulanmış bir bilgi yer almıyor. Daha çok sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ve DJ kimliğiyle tanınıyor. Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina’nın da yakın arkadaşları olduğu biliniyor.

Euro D kanalında yayınlanan Chinko programında sunuculuk yaptığı da bilgiler arasında. Aile Reisi dizisinde de rol aldığı kaynaklarda geçiyor.