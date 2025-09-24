onedio
Listede Türkiye de Var! Ekim Ayında Ziyaret Edilebilecek En İyi Ülkeler Açıklandı

Gökçe Cici
24.09.2025 - 10:31

Havanın ne çok sıcak ne de çok soğuk olduğu ekim ayı, çoğu kişi için en keyifli dönemlerden biri kabul ediliyor. Yaz kalabalıkları geride kalırken, otel ve uçak fiyatlarının da düşmesiyle tatil planları daha cazip hale geliyor. Timeout’un hazırladığı listede hem kültürel hem de doğal güzellikleriyle öne çıkan ülkeler yer aldı. Üstelik bu seçkin listede Türkiye de var! 

İşte Ekim 2025’te keşfetmeye değer en güzel ülkeler...

Listenin ilk sırasında Sri Lanka yer alıyor.

Sri Lanka, ekim ayında kalabalıklardan uzak, huzurlu bir keşif için oldukça uygun. Yala Ulusal Parkı’ndaki doğal yaşamı gözlemlemek, iç bölgelerdeki tapınakları ziyaret etmek ya da sahil boyunca uzanan plajlarda dinlenmek adada yapılacaklardan sadece birkaçı. 

Ayrıca Timeout'a göre ekime renk katan Hindu festivali Diwali, havai fişekler, ışık gösterileri, danslar ve lezzetli yemeklerle Sri Lanka’nın atmosferini bambaşka bir hale getiriyor.

Türkiye ise Timeout’un listesinde öne çıkan bir diğer ülke!

Ekim ayında İstanbul’un tarihi sokaklarında dolaşmak, Ayasofya’nın sonbahar renkleri eşliğinde ihtişamını görmek ayrı bir deneyim sunuyor. Yazın kavurucu sıcaklarının azalmasıyla birlikte şehirde gezi yapmak çok daha rahat hale geliyor. Üstelik ortalama sıcaklık 25 derece olduğundan Antalya gibi bölgelerde denize girmek hala mümkün. 

Ekim ayını Türkiye’de özel kılan bir diğer unsur ise kültürel etkinlikler. Hem İstanbul hem de Antalya, uluslararası film festivallerine ev sahipliği yapıyor. Böylece ziyaretçiler, sanatsal etkinlikleri deneyimleme şansı buluyor. Timeout'a göre Türkiye hem kültür hem de deniz tatilini aynı anda sunabilen nadir ülkelerden biri.

İşte 2025 yılının Ekim ayında ziyaret edilebilecek 11 ülkenin tamamı:

