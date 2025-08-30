onedio
Koltuğunda Büyü Bulan Kişi, O Anları Videoya Aldı

Esra Demirci
30.08.2025 - 20:06

Azerbaycan’da bir kişi, koltuğun arasında bulduğu gizemli bir büyüyle şaşkınlığını gizleyemedi. Büyü bulan kişi o anları videoya aldı. 

İşte sosyal medyada gündem olan büyü bulma anı...

Buradan izleyebilirsiniz:

Azerbaycan'da bir kişi evinde büyü bulduğu anları paylaştı.

Koltuğunda büyü olduğunu fark eden kişi, makasla koltuğun kumaşını kesince muskayla karşılaştı. Büyü bulduğu anları saniye saniye kaydeden kişinin paylaşımı kısa sürede viral oldu.

Aykız

Koltukta hiç bi iz yok, nasıl içine konmuş?

Derya

Casper mı koymuş o büyüyü ?

michael.elende

Avada kedavra mı yoksa lan?