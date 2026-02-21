onedio
Sadece Gerçek Metalcilerin Full Çekebileceği O Test!

etiket Sadece Gerçek Metalcilerin Full Çekebileceği O Test!

İrem Coşkun
İrem Coşkun
21.02.2026 - 23:46

Metal müzik dinlemek ayrı, metal kültürünü bilmek ayrı. Bazıları sadece en popüler şarkıları bilir, bazılarıysa metal müzik tarihiyle ilgili tüm bilgilere hakimdir. Bu test gerçek metalcileri ayırt etmek için hazırlandı! Şarkı - grup eşleşmelerinden vokalist kavgalarına kadar uzanan bu sorular biraz can yakabilir. O halde hazırsan seviyeni ölçelim! 🤘

1. Aşağıdaki şarkı - grup eşleşmelerinden hangisi doğru?

2. Aşağıdaki şarkı - grup eşleşmelerinden hangisi yanlış?

3. Black metalde “raw / lo-fi” prodüksiyon anlayışının yerleşmesinde hangi ülke belirleyici olmuştur?

4. Aşağıdaki heavy metal gruplarından hangisinin klasik dönem vokalisti Ronnie James Dio’dur?

5. Aşağıdaki gruplardan hangisi progressive metal ile death metal’i bir arada kullanmasıyla bilinir?

6. Aşağıdaki gruplardan hangisi, üyeleri arasındaki ciddi anlaşmazlıklar nedeniyle olaylı biçimde dağılmıştır?

7. Aşağıdaki gruplardan hangisi, thrash metalin en etkili ve öncü dört grubu arasında yer almaz?

8. Aşağıdaki gruplardan hangisi, vokalist değişikliği sonrası eski vokalistiyle uzun süre kamuoyuna yansıyan sert tartışmalar yaşamıştır?

9. Aşağıdaki albümlerden hangisi death metal tarihinin mihenk taşlarından biri kabul edilir?

10. Groove metal ile en çok özdeşleşen grup hangisidir?

Metal dinliyorsun ama...

Senin hayatında metal müziğin yeri var ama ne yazık ki sana tam anlamıyla 'metalci' diyemeyiz! Birkaç popüler grup biliyor, belli şarkıların dışına pek çıkmıyorsun. Özellikle metalin alt türlerine pek hakim değilsin gibi. Kısacası metal müzik senin için bir yaşam tarzı olmaktan ziyade, severek dinlediğin bir tür. Tüm detaylara hakim olmak zorunda değilsin ama 'gerçek metalci' olmak istiyorsan biraz daha derinlere inmen gerekiyor. Biraz albüm kurcala, biraz underground’a gir, sonra tekrar dene!

Sen, sağlam bir metal dinleyicisisin! 🔥

Sen metali gerçekten dinliyor ama magazinsel detaylara odaklamıyorsun. Metal senin için öylesine bir tarz değil, yaşam tarzına da hitap ediyor. Bazı sorularda tökezlemiş olabilirsin ama genel tablo fena değil. Extreme metal ile daha yeni yeni haşır neşir olduğun çok belli! Birkaç grubun diskografisini derinlemesine kurcalarsan bu testte çok daha başarılı olabilirsin. Ama, 'Benim için hangi şarkının kime ait olduğu önemli değil!' diyorsan böyle devam!

Sana tam anlamıyla 'gerçek metalci' diyebiliriz! 🤘

Tebrikler! 👏 Bu kadar soruyu doğru cevapladıysan metal müzik konusunda bir eğitmen seviyesindesin demektir! Sen sadece metal dinlemiyorsun, bu dünyadaki her detayı takip ediyorsun. Şarkı isimleri, konserler, dağılan gruplar... Sen şarkıları büyük ihtimalle playlist’ten değil, albümden dinliyorsun. Kısacası bu test seni zorlamadıysa, sen zaten hedef kitleydin demektir!

İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
