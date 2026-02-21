Sadece Gerçek Metalcilerin Full Çekebileceği O Test!

Sen metali gerçekten dinliyor ama magazinsel detaylara odaklamıyorsun. Metal senin için öylesine bir tarz değil, yaşam tarzına da hitap ediyor. Bazı sorularda tökezlemiş olabilirsin ama genel tablo fena değil. Extreme metal ile daha yeni yeni haşır neşir olduğun çok belli! Birkaç grubun diskografisini derinlemesine kurcalarsan bu testte çok daha başarılı olabilirsin. Ama, 'Benim için hangi şarkının kime ait olduğu önemli değil!' diyorsan böyle devam!