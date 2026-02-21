Sadece Gerçek Metalcilerin Full Çekebileceği O Test!
Metal müzik dinlemek ayrı, metal kültürünü bilmek ayrı. Bazıları sadece en popüler şarkıları bilir, bazılarıysa metal müzik tarihiyle ilgili tüm bilgilere hakimdir. Bu test gerçek metalcileri ayırt etmek için hazırlandı! Şarkı - grup eşleşmelerinden vokalist kavgalarına kadar uzanan bu sorular biraz can yakabilir. O halde hazırsan seviyeni ölçelim! 🤘
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Aşağıdaki şarkı - grup eşleşmelerinden hangisi doğru?
2. Aşağıdaki şarkı - grup eşleşmelerinden hangisi yanlış?
3. Black metalde “raw / lo-fi” prodüksiyon anlayışının yerleşmesinde hangi ülke belirleyici olmuştur?
4. Aşağıdaki heavy metal gruplarından hangisinin klasik dönem vokalisti Ronnie James Dio’dur?
5. Aşağıdaki gruplardan hangisi progressive metal ile death metal’i bir arada kullanmasıyla bilinir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Aşağıdaki gruplardan hangisi, üyeleri arasındaki ciddi anlaşmazlıklar nedeniyle olaylı biçimde dağılmıştır?
7. Aşağıdaki gruplardan hangisi, thrash metalin en etkili ve öncü dört grubu arasında yer almaz?
8. Aşağıdaki gruplardan hangisi, vokalist değişikliği sonrası eski vokalistiyle uzun süre kamuoyuna yansıyan sert tartışmalar yaşamıştır?
9. Aşağıdaki albümlerden hangisi death metal tarihinin mihenk taşlarından biri kabul edilir?
10. Groove metal ile en çok özdeşleşen grup hangisidir?
Metal dinliyorsun ama...
Sen, sağlam bir metal dinleyicisisin! 🔥
Sana tam anlamıyla 'gerçek metalci' diyebiliriz! 🤘
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın