Yıllar Önce Dağılan Model Grubundan Sürpriz Hamle!
2016 yılında yollarını ayıran Model cephesinde yıllar sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Grubun eski üyeleri Okan Işık ve Can Temiz’in, Instagram’da yeniden Fatma Turgut ile takipleşmeye başlaması hayranları heyecanlandırdı.
2010’lu yıllara damga vuran alternatif rock grubu Model, şarkılarıyla bir dönemin en çok dinlenen isimlerindendi.
Ancak yıllar sonra gelen bir sosyal medya detayı hayranları heyecanlandırdı.
