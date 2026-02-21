onedio
Yıllar Önce Dağılan Model Grubundan Sürpriz Hamle!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
21.02.2026 - 23:47

2016 yılında yollarını ayıran Model cephesinde yıllar sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Grubun eski üyeleri Okan Işık ve Can Temiz’in, Instagram’da yeniden Fatma Turgut ile takipleşmeye başlaması hayranları heyecanlandırdı.

2010’lu yıllara damga vuran alternatif rock grubu Model, şarkılarıyla bir dönemin en çok dinlenen isimlerindendi.

“Değmesin Ellerimiz”, “Pembe Mezarlık”, “Antidepresan Gülümsemesi” ve “Makyaj” gibi şarkılarla hala listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan grup dağılmasıyla da çok konuşulmuştu.

Grup, üyelerin bireysel projelere yönelmesi, Can Temiz’in ABD’ye yerleşmesi ve ekip içindeki fikir ayrılıkları nedeniyle dağıldı. Yoğun konser temposu ve üretim sürecindeki yorgunluk da kopuşu hızlandıran etkenler arasında gösterildi.

Ancak yıllar sonra gelen bir sosyal medya detayı hayranları heyecanlandırdı.

Grubun üyelerinden Okan Işık ve Can Temiz’in, Instagram’da yeniden Fatma Turgut’la takipleşmeye başlaması “Acaba buzlar eridi mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu gelişme, “Model geri mi dönüyor?” yorumlarını da beraberinde getirdi.

selennmanson

İNŞALLAH MEY DİYE İÇEYİM KALBİM TEKLİYOR BAK GEL HASTA GİBİYİM 🤘🏻