onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kocasının Çalışmamasına Gelen Eleştirileri Videoyla Açıkladı: "Birimiz Çalışacak, Birimiz Çocuğa Bakacak"

Kocasının Çalışmamasına Gelen Eleştirileri Videoyla Açıkladı: "Birimiz Çalışacak, Birimiz Çocuğa Bakacak"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.08.2025 - 15:04

İçerik Devam Ediyor

Bir çocuğun dünyaya gelmesinin ardından evlilikte sorumluluklar artıyor. Toplumda genel yargı, kadının çocuğa bakması ve erkeğin çalışması şeklinde olsa da bu yargıyı kıran insanların sayısı da her geçen gün artıyor. Her iki ebeveynin de eşit sorumluluk taşıdığına dair düşünce son dönemde yaygınlaşsa da çocuktan sonra kadının çalışmayarak ona bakması gerektiği düşüncesi hala pek çok kişinin temel düşüncesini yansıtıyor. Bu düşüncenin tam karşısında duran bir içerik üreticisi, kocasının çocuktan sonra çalışmamasına dair gelen eleştiriler üzerine bir video yayınlayarak açıklama yaptı.

Kaynak: Nuran Fırat

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada gündem olan o videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Nuran Fırat adlı içerik üreticisi, eşinin neden çalışmadığına dair gelen eleştirileri yanıtladı.

Nuran Fırat adlı içerik üreticisi, eşinin neden çalışmadığına dair gelen eleştirileri yanıtladı.

'Herkes kendini ait hissettiği yerde olmalıydı' diyen içerik üreticisi, 15 yaşından beri çalışmayı ve üretmeyi sevdiğini; eşinin ise evde vakit geçirmeyi, çocuklarla ilgilenmeyi ve yemek yapmayı sevdiğini dile getirdi. 'Sırf ataerkil toplum erkeğe çalışmayı, kadına evde olmayı uygun gördü diye ait olmadığımız bir hayat yaşayıp ikimizi de mutsuz etmeye değer miydi?' sözü ise günümüzün adeta bir özeti gibiydi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın