Kocasının Çalışmamasına Gelen Eleştirileri Videoyla Açıkladı: "Birimiz Çalışacak, Birimiz Çocuğa Bakacak"

Bir çocuğun dünyaya gelmesinin ardından evlilikte sorumluluklar artıyor. Toplumda genel yargı, kadının çocuğa bakması ve erkeğin çalışması şeklinde olsa da bu yargıyı kıran insanların sayısı da her geçen gün artıyor. Her iki ebeveynin de eşit sorumluluk taşıdığına dair düşünce son dönemde yaygınlaşsa da çocuktan sonra kadının çalışmayarak ona bakması gerektiği düşüncesi hala pek çok kişinin temel düşüncesini yansıtıyor. Bu düşüncenin tam karşısında duran bir içerik üreticisi, kocasının çocuktan sonra çalışmamasına dair gelen eleştiriler üzerine bir video yayınlayarak açıklama yaptı.
Kaynak: Nuran Fırat
Sosyal medyada gündem olan o videoyu buradan izleyebilirsiniz:
Nuran Fırat adlı içerik üreticisi, eşinin neden çalışmadığına dair gelen eleştirileri yanıtladı.
