'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran'ın Vefat Ettiği Gün Yayını Sürdürdüğü İçin Linçlenen Eldorina'dan İlk Açıklama

'Konuyu para muhabbetine çekmek nedir? Ben sanmıyorum ki, linçlenmeseydi ve destek çıkılsaydı bu arkadaş story'i silmezdi.

Ben orada ölüm-tecavüz tehditleri alırken, bunun nasıl bir his olduğunu bilmene rağmen 1.5 milyonluk Instagram hesabından sadece laf sokmak amaçlı bir story nasıl atabilirsin?

O anda zaten linçlenirken bu kadar fazla kitleye hitap ettiğin hesapta konuyu para çekmen... Rezillik ve içinin, kalbinin iğrençliğinde bir story atmış. Kendime sözümdür; asla yaptığı açıklamaları dinlemeyeceğim.

Bir daha chatimde bu kadının ismini asla görmek istemiyorum.'

