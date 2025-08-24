onedio
'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran'ın Vefat Ettiği Gün Yayını Sürdürdüğü İçin Linçlenen Eldorina'dan İlk Açıklama

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.08.2025 - 14:00

Jrokez adıyla bilinen Oğuzhan Dalgakıran'ın vefat haberi tüm sevenlerini yasa boğdu. Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Jrokez'in önce trafik kazası yaptığına dair bir iddia yayılmış, ardından düşme sonucu yaralandığı öğrenilmişti. Bu gelişmeler yaşandığı sırada yayında olan yayıncılar birer birer yayınlarını kapattılar. Eldorina lakabıyla tanınan Gizem Çağlar, o akşam yayını sürdürdüğü için linçlenmiş ve daha sonra ölüm ve tecavüz edilmekle tehdit edildiğini açıklamıştı. Geçen bir haftanın ardından Eldorina açıklamalarda bulundu.

Eldorina lakaplı Gizem Çağlar, Jrokez olarak bilinen Oğuzhan Dalgakıran'ın vefat haberinin alındığı gün linç edilmişti.

Oğuzhan Dalgakıran'ın bir kaza geçirdiğine dair haberin sosyal medyada duyulmasının ardından pek çok yayıncı, haberi alır almaz yayınlarını sonlandırmıştı. Ancak aynı anda yayında olan Eldorina yayına devam etmesinin ardından sosyal medyada linçlenmişti. Hatta yaşananların ardından genç yayıncı, ölüm ve tecavüz tehditleri aldığını söylemişti.

Eldorina'nın açıklaması:

Eldorina ayrıca şunları söyledi:

'Konuyu para muhabbetine çekmek nedir? Ben sanmıyorum ki, linçlenmeseydi ve destek çıkılsaydı bu arkadaş story'i silmezdi.

Ben orada ölüm-tecavüz tehditleri alırken, bunun nasıl bir his olduğunu bilmene rağmen 1.5 milyonluk Instagram hesabından sadece laf sokmak amaçlı bir story nasıl atabilirsin?

O anda zaten linçlenirken bu kadar fazla kitleye hitap ettiğin hesapta konuyu para çekmen... Rezillik ve içinin, kalbinin iğrençliğinde bir story atmış. Kendime sözümdür; asla yaptığı açıklamaları dinlemeyeceğim.

Bir daha chatimde bu kadının ismini asla görmek istemiyorum.'

Açıklamasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
