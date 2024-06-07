Kızıyla Yaşadığı Problemle Konuşulan Deniz Akkaya'ya Bir Darbe de Yeliz Yeşilmen'den Geldi "Ben Deşifre Etmem"
Kızıyla Yaşadığı Problemle Konuşulan Deniz Akkaya'ya Bir Darbe de Yeliz Yeşilmen'den Geldi "Ben Deşifre Etmem"
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/yel...
Milliyet'in haberine göre, kızıyla yaşadığı problemleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündem olan Deniz Akkaya'ya Yeliz Yeşilmen'in tepkisi olay oldu.
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16 yaşındaki kızı A.Ö ile yaşadığı sorunla gündeme damga vuran eski model Deniz Akkaya yaptığı açıklamlarla konuşulmaya devam ediliyor. Akkaya'nın kızının devlet korunmasına alındığı söylenmiş fakat kendisi kızının "burnu sürtsün diye" Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiğini açıklamıştı.
Kızının kendisini balkona kilitlediğini videolarla anlatan Akkaya'ya Pınar Altuğ, Ece Erken gibi isimlerden annelik desteği gelirken asıl darbe Yeliz Yeşilmen'den geldi.
Milliyet'in haberine göre, 13 yaşında bir kızı olan şarkıcı Yeliz Yeşilmen kendi kızı hakkında "Boyu beni geçti. 1.75 boyunda, çok hoş. Basından nefret ediyor. Yıldız Tilbe 2, sizi görse saldırır" şeklinde konuştu.
Akkaya'nın kızıyla yaşadıklarıyla ilgili "Atlet mevzusu yüzünden ortalığı karıştırdı Deniz. Davalık olduk. Her türlü hakaret etti. İnsan olarak çok üzüldüm. Ergenlik dönemi çok zor. Annenin üzerine yürüyebiliyor çocuk... Ama ben çocuğumu deşifre etmem. Bu yanlış" ifadelerini kullandı.
"Çocuğun bütün geleceğini mahvetti. Psikolojik durumu kötü görünüyordu. Benim de psikolojim bozuldu. Kız ve annesi başka anlatıyor. Bana laf düşmez ama anneliği herkes taşıyamıyor. Benim kızım da üstüme yürüdüğü zaman oldu ama yumuşatıyorum hemen. Alttan alıyorum, geçici bir şey. Çocuğuma bağırırsam kaçar gider. Ama zor bir dönem." diyen Yeşilmen'in Akkaya ders niteliğinde sözleri olay yarattı.
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