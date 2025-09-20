onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Reytinglerinden Hüsnü Çoban'ın Vurulmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nin Reytinglerinden Hüsnü Çoban'ın Vurulmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.09.2025 - 23:22

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

20 Eylül Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü'nü unutmak neredeyse imkansız.

Türk televizyonlarına damga vuran dizi Yaprak Dökümü hem hikayesi hem oyunculuklarıyla zirvede yer alsa da Yaprak Dökümü'nü unutulmaz kılan bir diğer detay çekim açılarıydı. Son derece ilginç olan çekim açıları Yaprak Dökümü fanları tarafından X'te paylaşılınca bu paylaşımları sizler için sıralama ihtiyacı hissettik.

Detaylar:

NOW'ın iddialı aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın ilk bölümü, Gülse Birsel'in enfes kaleminden çıkan Yalan Dünya'ya benzetildi.

NOW'ın yeni dizisi Halef: Köklerin Çağrısı dizisi sezona iddialı bir giriş yaptı. Halef dizisi, aşiret dizisi olmasıyla ilgi çekerken ilk bölümdeki can alıcı sahne, Gülse Birsel'in yazdığı Yalan Dünya'daki 'Fırat'ın Yazgısı' dizisine benzetildi. Ortaya goygoy dolu paylaşımlar çıktı.

Detaylar:

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...

Detaylar:

Türk televizyonlarına damga vuran Yaprak Dökümü, yine sosyal medyanın gündeminde.

Efsane dizi Yaprak Dökümü, final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala gündemden düşmüyor. Yaprak Dökümü bu defa, Ali Rıza'nın verdiği 50 TL ile bir gün geçiren Şevket'in yaptığı harcamalarla viral oldu. Peki, sizce Şevket, 50 TL ile neler yapmış olabilir?

Detaylar:

Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar, 20. sezonuyla ekranlara geri döndü.

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, 20. sezonuyla ekranlara geri dönüş yaptı. Dizinin yeni bölüm ön izlemesinde gördük ki diziye geri dönen Ali karakteri, Hüsnü Çoban'ı vurdu. Arka Sokaklar seyircisi Hüsnü Çoban'ın vurulmasına artık alıştı fakat biz üşenmeyip sayalım dedik. Sizce, Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban kaç kez vurulmuştur?

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem, 4 yıl önce konuk olduğu bir YouTube programındaki sözleri sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Sezona olaylı başlayan Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinden Merve Göntem, 4 yıl önceki bir YouTube röportajı sebebiyle gözaltına alınmıştı. Yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Merve Göntem'in diziden ayrıldığı iddia edilmişti. Senarist Merve Göntem'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüne Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı damga vurmuş ve ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü sezon birinci bölümüne Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı damga vurmuştu. İzleyicinin tepkisini çeken ve şikayetlerin ardından RTÜK'ün soruşturma başlattığı dizide senaryo revize edildi. İzleyicilerin bir kısmının 'Artık izlemeyeceğim.' dediği Kızılcık Şerbeti'nin 19 Eylül Cuma günü reyting sonuçları açıklandı. Buna göre, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri düştü mü, yükseldi mi?

Detaylar:

Atv ekranlarında yolculuğuna başlayan Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümünde en iyi reyting sıralamasını AB grubunda aldı.

Güney Kore yapımı Tears of Queen uyarlaması Aşk ve Gözyaşı'nın ilk bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu. Atv ekranlarında yayınlanan dizide biliyorsunuz ki başrolleri Barış Arduç ve Hande Erçel paylaşıyor. 3. kez partner olan ikili yine çok konuşulsa da, Hande Erçel'in tartışmalı oyunculuğu bir kez daha izleyiciyi ikiye böldü.

Detaylar:

Yeni sezon için NOW’da yayına başlayan Kıskanmak dizisi ilk bölümünden ilgi çekmeyi başarmıştı.

Usta oyuncularla birlikte başarılı genç oyuncuların kadroda olması da etki gösterdi. Ancak dizide Hafsanur Sancaktutan’ın yeni imajı pek de beğenilmedi. Kaşları eskiye göre daha kalın olmasıyla, makyajı ise genellikle allığın öne çıkmasıyla dikkat çekti. Özellikle son bölüm fragmanı, yayınlanmasıyla birlikte yorumlarla buluştu.

Detaylar:

