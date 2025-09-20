Aşk ve Gözyaşı'nda Barış Arduç'la Başrolü Paylaşan Hande Erçel'in Oyunculuğu Yine Tartışma Yarattı
Güney Kore yapımı Tears of Queen uyarlaması Aşk ve Gözyaşı'nın ilk bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu. Atv ekranlarında yayınlanan dizide biliyorsunuz ki başrolleri Barış Arduç ve Hande Erçel paylaşıyor. 3. kez partner olan ikili yine çok konuşulsa da, Hande Erçel'in tartışmalı oyunculuğu bir kez daha izleyiciyi ikiye böldü.
Gelin, yorumlara birlikte bakalım.
Atv ekranlarında yolculuğuna başlayan Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümünde en iyi reyting sıralamasını AB grubunda aldı.
Siz Hande'yi nasıl buldunuz?
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
