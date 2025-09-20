onedio
Aşk ve Gözyaşı'nda Barış Arduç'la Başrolü Paylaşan Hande Erçel'in Oyunculuğu Yine Tartışma Yarattı

Merve Ersoy
20.09.2025 - 13:21

Güney Kore yapımı Tears of Queen uyarlaması Aşk ve Gözyaşı'nın ilk bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu. Atv ekranlarında yayınlanan dizide biliyorsunuz ki başrolleri Barış Arduç ve Hande Erçel paylaşıyor. 3. kez partner olan ikili yine çok konuşulsa da, Hande Erçel'in tartışmalı oyunculuğu bir kez daha izleyiciyi ikiye böldü.

Gelin, yorumlara birlikte bakalım.

Atv ekranlarında yolculuğuna başlayan Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümünde en iyi reyting sıralamasını AB grubunda aldı.

AB grubunda 3. olan dizi,Total’de 2,90, AB’de 2,92 ve ABC1’de 3,33 şeklinde aldığı sonuçlarla ilk bölüm için pek de istenen başarıyı yakalayamadı. Konusuyla ilgi çeken dizi Kızılcık Şerbeti karşısında yenik düşerken Arka Sokaklar ise TOTAL'de 2. sıraya yerleşerek Aşk ve Gözyaşı'nın önünde yer aldı.

Siz Hande'yi nasıl buldunuz?

