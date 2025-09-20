Diziden Ayrıldı mı? Gözaltına Alınan Kızılcık Şerbeti Senaristi Merve Göntem'den Kafa Karıştıran Paylaşım

İddialara açık bir cevap vermese de Merve Göntem'in paylaşımı 'Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı mı?' sorusunu güçlendirdi.

Göntem yaptığı paylaşımda, 'Arayan, soran, yazan herkese çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. Kızımla, ailemle, arkadaşlarımla uzun uzun vakit geçiriyorum. Daha iyi olacağımı biliyorum. Çok inandığım bir şey var 'Hikayeler, ancak onları anlatmasını bilenlerin başına gelir.' Bir zaman sonra, yeni hikayelerde, yeni bir ben ile' notunu düştü.