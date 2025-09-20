Diziden Ayrıldı mı? Gözaltına Alınan Kızılcık Şerbeti Senaristi Merve Göntem'den Kafa Karıştıran Paylaşım
Sezona olaylı başlayan Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinden Merve Göntem, 4 yıl önceki bir YouTube röportajı sebebiyle gözaltına alınmıştı. Yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Merve Göntem'in diziden ayrıldığı iddia edilmişti.
Senarist Merve Göntem'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi.
Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem, 4 yıl önce konuk olduğu bir YouTube programındaki sözleri sebebiyle gözaltına alınmıştı.
