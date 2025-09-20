onedio
Diziden Ayrıldı mı? Gözaltına Alınan Kızılcık Şerbeti Senaristi Merve Göntem'den Kafa Karıştıran Paylaşım

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.09.2025 - 14:50

Sezona olaylı başlayan Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinden Merve Göntem, 4 yıl önceki bir YouTube röportajı sebebiyle gözaltına alınmıştı. Yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Merve Göntem'in diziden ayrıldığı iddia edilmişti. 

Senarist Merve Göntem'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem, 4 yıl önce konuk olduğu bir YouTube programındaki sözleri sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Merve Göntem'in Kızılcık Şerbeti'nin senaryo ekibinden ayrıldığı iddia edilmişti. 5 aylık bebeği olan Merve Göntem, şu ana kadar sessizliğini koruyordu.

Merve Göntem'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

İddialara açık bir cevap vermese de Merve Göntem'in paylaşımı 'Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı mı?' sorusunu güçlendirdi.

Göntem yaptığı paylaşımda, 'Arayan, soran, yazan herkese çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. Kızımla, ailemle, arkadaşlarımla uzun uzun vakit geçiriyorum. Daha iyi olacağımı biliyorum. Çok inandığım bir şey var 'Hikayeler, ancak onları anlatmasını bilenlerin başına gelir.' Bir zaman sonra, yeni hikayelerde, yeni bir ben ile' notunu düştü.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
