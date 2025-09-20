Doğa ve Firaz'ın Yasak Aşkı Tepki Çekince Senaryosu Değiştirilen Kızılcık Şerbeti'nin Reytingleri Düştü mü?
Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü sezon birinci bölümüne Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı damga vurmuştu. İzleyicinin tepkisini çeken ve şikayetlerin ardından RTÜK'ün soruşturma başlattığı dizide senaryo revize edildi. İzleyicilerin bir kısmının 'Artık izlemeyeceğim.' dediği Kızılcık Şerbeti'nin 19 Eylül Cuma günü reyting sonuçları açıklandı. Buna göre, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri düştü mü, yükseldi mi?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüne Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı damga vurmuş ve ortalığı ayağa kaldırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzleyicinin bir kısmı sosyal medyada "Artık Kızılcık Şerbeti izlemeyeceğim." yazarak tepkisini paylaşmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın