onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Doğa ve Firaz'ın Yasak Aşkı Tepki Çekince Senaryosu Değiştirilen Kızılcık Şerbeti'nin Reytingleri Düştü mü?

Doğa ve Firaz'ın Yasak Aşkı Tepki Çekince Senaryosu Değiştirilen Kızılcık Şerbeti'nin Reytingleri Düştü mü?

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.09.2025 - 14:10

Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü sezon birinci bölümüne Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı damga vurmuştu. İzleyicinin tepkisini çeken ve şikayetlerin ardından RTÜK'ün soruşturma başlattığı dizide senaryo revize edildi. İzleyicilerin bir kısmının 'Artık izlemeyeceğim.' dediği Kızılcık Şerbeti'nin 19 Eylül Cuma günü reyting sonuçları açıklandı. Buna göre, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri düştü mü, yükseldi mi?

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüne Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı damga vurmuş ve ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüne Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı damga vurmuş ve ortalığı ayağa kaldırmıştı.

İzleyicinin büyük tepkisini çeken bu yasak aşk, RTÜK'e yapılan şikayetler ve RTÜK'ün başlattığı soruşturmayla son buldu. Dizinin senaryosunda revizeye gidildiği öğrenildi. Dün akşam yayınlanan bölümde de Doğa'ya gelen 'Sana çok aşığım' mesajının eşi Fatih'ten olduğu, Firaz'ın ise Nursema'yı Demet adlı bir kadınla aldattığı ortaya çıktı.

İzleyicinin bir kısmı sosyal medyada "Artık Kızılcık Şerbeti izlemeyeceğim." yazarak tepkisini paylaşmıştı.

İzleyicinin bir kısmı sosyal medyada "Artık Kızılcık Şerbeti izlemeyeceğim." yazarak tepkisini paylaşmıştı.

Ancak 19 Eylül Cuma gününe ait reyting sonuçlarına göre, Kızılcık Şerbeti TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde zirvede yer aldı. 

Geçtiğimiz hafta aldığı reyting sonuçları şöyleydi; TOTAL 5.99, AB 5.52, ABC1 ise 6.33.

Dizinin bu hafta aldığı reytingler; TOTAL 6.39, AB 5.77, ABC1 ise 7.14. Buna göre dizi, tüm gruplarda artış gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın