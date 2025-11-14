Kızılcık Şerbeti'ndeki Vedalardan Feyza Civelek Kaosuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

NOW’da yayınlanan Ben Leman dizisi yeni sezonda ekranlara gelen projeler arasında en çok ilgi görenlerden. Burçin Terzioğlu’nun yıllar sonra ekrana döndüğü proje olan dizide Gökçe Eyüboğlu, Duygu Sarışın ve Selin Şekerci de başrol oyunculardan. Dizi kadrosuyla da hikayesiyle de merak uyandırıyor.

Şimdiyse dizinin genç oyuncularından Durukan Çelikkaya ve Merve Ateş’in çocuk oyuncu oldukları 2011 yılından bir video sosyal medyada gündem oldu.