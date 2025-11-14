onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'ndeki Vedalardan Feyza Civelek Kaosuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'ndeki Vedalardan Feyza Civelek Kaosuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.11.2025 - 23:57

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

14 Kasım Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıklar bitmiyor, sular durulmuyor.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıklar bitmiyor, sular durulmuyor.

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Emrah Altıntoprak, ilk iş olarak 4 sezon boyunca partneri olan Feyza Civelek'i takipten çıkmıştı. Şerbo'nun Nilay'ı Feyza Civelek, bu konuda ilk kez konuştu ve partnerini ilk kendisinin takipten çıkıp engellediğini söyledi.

Detaylar:

Şakir Paşa Ailesi dizisi, ne yazık ki başarısından ziyade başına gelen talihsizliklerle anılan bir proje oldu.

Şakir Paşa Ailesi dizisi, ne yazık ki başarısından ziyade başına gelen talihsizliklerle anılan bir proje oldu.

NOW'ın geçtiğimiz sezona damga vuran dizisi Şakir Paşa Ailesi, başına gelen talihsizliklerle anılmıştı. Çekimler devam ederken sette iki defa çıkan yangın sebebiyle dizi çekimleri durmuş ve bir set çalışanı yangında hayatını kaybetmişti. Yaşanan talihsizliklerin ardından erken final yapma kararı alan Şakir Paşa Ailesi'nin ardından dizide Cevat Şakir'i canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan bomba bir açıklama geldi. Cem Yiğit Üzümoğlu, Melis İşiten'in programında Şakir Paşa Ailesi setinin final yaptıktan sonra 3. kez yandığını ve bu kez küle döndüğünü açıkladı.

Detaylar:

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde 4 oyuncu diziye veda edecek.

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde 4 oyuncu diziye veda edecek.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde 4 oyuncu diziye veda edecek. Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Ece İrtem'in ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir dönem başlıyor. 4 sezondur Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, diziden ayrılan arkadaşlarına veda etti.

Detaylar:

Fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, yeni bölüm fragmanını yayınladı.

Fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, yeni bölüm fragmanını yayınladı.

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Soluksuz izlediğimiz Uzak Şehir'in 38. bölüm 2. tanıtımında kendisine vuran Şahin'in intikamını almak isteyen Ecmel, Deniz Cihan'ı kaçırıyor. Küçük Deniz'i öldürmek isteyen Ecmel, Boran'ın babası olduğunu öğreniyor. Uzak Şehir'in yeni bir reyting rekoru kırma garantili yeni bölümünün fragmanına ise yorum yağdı.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nden bu akşam 4 oyuncu ayrılıyor.

Kızılcık Şerbeti'nden bu akşam 4 oyuncu ayrılıyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden bu akşam (14 Kasım) yayınlanan bölümle tam 4 oyuncu ayrılıyor. Bunlardan biri de Mustafa Ünal'ı canlandıran Emrah Altıntoprak. Başarılı oyuncu Emrah Altıntoprak, Kızılcık Şerbeti'ne veda ederken Instagram hesabından duygulandıran bir veda paylaşımı yayınladı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV ekranlarının yeni yıl için en iddialı dizileri arasında "Liliyar" yer alıyor.

ATV ekranlarının yeni yıl için en iddialı dizileri arasında "Liliyar" yer alıyor.

ATV'nin yeni yıl için iddialı işleri arasında yer alan 'Liliyar' için hazırlıklar devam ediyor. Fikret Kuşkan ve Levent Ülgen gibi usta isimlerin kadroya dahil olmasının ardından Birsen Altuntaş'tan yeni haberler geldi. Altuntaş, ATV'nin yeni dizisi için 3 flaş oyuncuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Detaylar:

NOW'ın sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, öne çıkan aşiret dizileri arasında yer alıyor.

NOW'ın sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, öne çıkan aşiret dizileri arasında yer alıyor.

NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden Halef: Köklerin Çağrısı'nda başrol karakterler Serhat ve Yıldız'ın aşk yaşayacağı bir senaryo yazılırken buradan geri dönülmüş ve Serhat, Melek'le olan ilişkisine devam etmişti. Seyircinin Yıldız ve Serhat aşkı istediği yönünde çıkan haberler kafa karıştırırken dizinin yapımcısı Gül Oğuz'dan bu konuda yalanlama geldi.

Detaylar:

Survivor dünyasında geri sayım devam ediyor.

Survivor dünyasında geri sayım devam ediyor.

Survivor 2026 için heyecan giderek tırmanıyor! Bu yıl uzun zaman sonra yeniden “Ünlüler - All Star” formatına dönen yarışma, Acun Ilıcalı’nın açıklamalarıyla şimdiden gündemi salladı. Ilıcalı, kadro için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyleyerek “bir voleybol efsanesiyle anlaşma yaptık” notunu da düşerek merakı daha da artırdı.

Detaylar:

Çocuk oyuncuların yıllar sonra büyüdüklerinde yer aldıkları işler insana bi’ tebessüm ettirmiyor değil.

Çocuk oyuncuların yıllar sonra büyüdüklerinde yer aldıkları işler insana bi’ tebessüm ettirmiyor değil.

NOW’da yayınlanan Ben Leman dizisi yeni sezonda ekranlara gelen projeler arasında en çok ilgi görenlerden. Burçin Terzioğlu’nun yıllar sonra ekrana döndüğü proje olan dizide Gökçe Eyüboğlu, Duygu Sarışın ve Selin Şekerci de başrol oyunculardan. Dizi kadrosuyla da hikayesiyle de merak uyandırıyor.

Şimdiyse dizinin genç oyuncularından Durukan Çelikkaya ve Merve Ateş’in çocuk oyuncu oldukları 2011 yılından bir video sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar:

MasterChef'te yarışmacılardan Sümeyye'nin başına korkutan bir kaza geldi.

MasterChef'te yarışmacılardan Sümeyye'nin başına korkutan bir kaza geldi.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde korkutan bir kaza gerçekleşti. Yarışmacılardan Sümeyye, kestane ayıklarken pişirdiği kestanelerden biri aniden yüzüne doğru patladı. Kaza geçiren Sümeyye çok korkuturken Danilo Şef'ten yarışmacının durumu hakkında açıklama geldi.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşacak Bu Deniz'de Koçari ailesinin fedaisi Çakır Uşak karakterini sosyal medya fenomeni ve YouTuber Fester Abdü (Deli Mi Ne) canlandırıyor.

Taşacak Bu Deniz'de Koçari ailesinin fedaisi Çakır Uşak karakterini sosyal medya fenomeni ve YouTuber Fester Abdü (Deli Mi Ne) canlandırıyor.

TRT 1'in popüler Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'de Çakır Uşak karakterine hayat veren fenomen Fester Abdü, dizi hakkında açıklamalarda bulundu. Fester Abdü, Taşacak Bu Deniz'in ilk sezonunun kaç sezon süreceğini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın