Kızılcık Şerbeti'ndeki Vedalardan Feyza Civelek Kaosuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
14 Kasım Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıklar bitmiyor, sular durulmuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şakir Paşa Ailesi dizisi, ne yazık ki başarısından ziyade başına gelen talihsizliklerle anılan bir proje oldu.
Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde 4 oyuncu diziye veda edecek.
Fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, yeni bölüm fragmanını yayınladı.
Kızılcık Şerbeti'nden bu akşam 4 oyuncu ayrılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV ekranlarının yeni yıl için en iddialı dizileri arasında "Liliyar" yer alıyor.
NOW'ın sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, öne çıkan aşiret dizileri arasında yer alıyor.
Survivor dünyasında geri sayım devam ediyor.
Çocuk oyuncuların yıllar sonra büyüdüklerinde yer aldıkları işler insana bi’ tebessüm ettirmiyor değil.
MasterChef'te yarışmacılardan Sümeyye'nin başına korkutan bir kaza geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz'de Koçari ailesinin fedaisi Çakır Uşak karakterini sosyal medya fenomeni ve YouTuber Fester Abdü (Deli Mi Ne) canlandırıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın