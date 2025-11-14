Ben Leman’ın Genç Oyuncularının 2011’deki Çocuk Oyuncu Dönemleri İzleyicilerin Dikkatiyle Ortaya Çıktı
NOW’da yayınlanan Ben Leman dizisi yeni sezonda ekranlara gelen projeler arasında en çok ilgi görenlerden. Burçin Terzioğlu’nun yıllar sonra ekrana döndüğü proje olan dizide Gökçe Eyüboğlu, Duygu Sarışın ve Selin Şekerci de başrol oyunculardan. Dizi kadrosuyla da hikayesiyle de merak uyandırıyor.
Şimdiyse dizinin genç oyuncularından Durukan Çelikkaya ve Merve Ateş’in çocuk oyuncu oldukları 2011 yılından bir video sosyal medyada gündem oldu.
İşte o yıllardan ve günümüzden bir edit 👇
Çocuk oyuncuların yıllar sonra büyüdüklerinde yer aldıkları işler insana bi’ tebessüm ettirmiyor değil.
