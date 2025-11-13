onedio
Uzak Şehir’de Zerrin’in Demir’e Vazo ile Vurduğu Sahnenin Kamera Arkası Görüntüleri İlgi Gördü

Elif Sude Yenidoğan
13.11.2025 - 23:04

Son zamanların en çok izlenen dizisi Uzak Şehir, şimdilerde kamera arkası görüntüleriyle konuşuluyor. Mardin’de geçen dizinin sevilen karakterlerinden Zerrin ve Demir’in kavga ettiği anlara ait görüntüler yer alıyor kamera arkasında. Gelin bakalım o anlar nasıl çekiliyormuş birlikte görelim!

İşte o anlar 👇

Uzak Şehir her hafta reytinglerde ilk sırada yer almayı başarıyor.

Sıkı takipçilerdenseniz sizler Zerrin’in Demir ile isteyerek evlenmediğini biliyorsunuzdur. Asıl aşkı Kaya’ydı. Ancak bir kesim izleyici artık Zerrin ile Demir’in aşk yaşamasını istiyor. Siz kimin tarafındasınız? Yorumlarda buluşalım!

