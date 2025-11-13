onedio
Berrak Tüzünataç Estetikli Oyunculara ve Sektördeki Kadın Erkek Eşitsizliğine Dair Yorumunu Dile Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.11.2025 - 20:28

Son günlerde estetikli oyuncu konusu gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda Berna Laçin’in Hilal Altınbilek’in yeni dizisi Sahtekarlar’daki mahalle kızı rolü için yaptığı yorumla birlikte olaylar karışmıştı. Laçin, estetikli oyuncuları “fakir kız” rolünde inandırıcı bulmadığını dile getirmişti. Kendisini destekleyenler de oldu, desteklemeyenler de. Şimdiyse aynı soru Berrak Tüzünataç’a yöneltildi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Gazete Magazin

Estetikli oyuncu konusuna dair birçok oyuncu yorumunu dile getirmişti.

Muhabirler Bebek’te görüntüledikleri Berrak Tüzünataç’a da konu hakkındaki yorumunu sordu. Ek olarak sektördeki kaşelerin kadın erkek oyunculara göre değişkenlik göstermesi konusu da soru olarak yöneltildi.

İşte Tüzünataç’ın yanıtı 👇

