Berrak Tüzünataç Estetikli Oyunculara ve Sektördeki Kadın Erkek Eşitsizliğine Dair Yorumunu Dile Getirdi

Son günlerde estetikli oyuncu konusu gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda Berna Laçin’in Hilal Altınbilek’in yeni dizisi Sahtekarlar’daki mahalle kızı rolü için yaptığı yorumla birlikte olaylar karışmıştı. Laçin, estetikli oyuncuları “fakir kız” rolünde inandırıcı bulmadığını dile getirmişti. Kendisini destekleyenler de oldu, desteklemeyenler de. Şimdiyse aynı soru Berrak Tüzünataç’a yöneltildi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Gazete Magazin