Ünlü Sanatçı Muazzez Abacı’nın Serveti 1.2 Milyar Dolar Denmişti: Gerçekler Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
13.11.2025 - 18:32

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Muazzez Abacı sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Değerli sanatçının vefatının ardından geride bıraktığı serveti gündem olmuştu. Şimdiyse iddialarla ilgili yeni gelişme yaşandı. 1.2 milyar dolar serveti olduğu ifadeleri yalanlandı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz 👇

Abacı, 12 Kasım’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ABD’de vefat eden sanatçının Kültür Bakanlığı desteğiyle İstanbul’a getirilmesi, AKM’de tören ve ardından Ankara’da babasının yanına defnedilmesi planlandı; bunun Abacı’nın vasiyeti olduğu ifade edildi.

“1.2 milyar dolar miras” söylentisine dair yakın çevresi açıklama yaptı.

“Öyle bir miras yok” diyerek konu noktalandı. Anlatılanlara göre Abacı’nın Ataşehir’de bir daire ve küçük bir ofis dışında büyük bir serveti bulunmuyordu; Kalamış ve Tuzla’daki evlerini yıllar önce satmış, kızıyla Rochester’da bir ev almıştı. 

Menajeri Taner Budak: “Milyar dolarları olsa Boğaz’da yalıda ya da ABD’nin en lüks yerlerinde yaşardı. 27 yıl birlikte çalıştık. Asla böyle bir miras sözkonusu değil. Çok üzülüyoruz.”

Birlikte çalıştığı Sacit Aslan: “Canım dostum Muazzez, en şöhret olduğu 1975-1990’lı yıllarda bile çok para kazanmadı. Çünkü paraya hiç önem vermezdi. Aldıkları rakamlar şimdikiler gibi asla değildi. Bir de Muazzez çok bonkördü. Birinin ihtiyacı olsun hemen para gönderirdi. Öyle sanıldığı gibi malı-mülkü de yoktu. Kalamış ve Tuzla’daki evini satmıştı.”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
