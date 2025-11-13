Ünlü Sanatçı Muazzez Abacı’nın Serveti 1.2 Milyar Dolar Denmişti: Gerçekler Ortaya Çıktı

“Öyle bir miras yok” diyerek konu noktalandı. Anlatılanlara göre Abacı’nın Ataşehir’de bir daire ve küçük bir ofis dışında büyük bir serveti bulunmuyordu; Kalamış ve Tuzla’daki evlerini yıllar önce satmış, kızıyla Rochester’da bir ev almıştı.

Menajeri Taner Budak: “Milyar dolarları olsa Boğaz’da yalıda ya da ABD’nin en lüks yerlerinde yaşardı. 27 yıl birlikte çalıştık. Asla böyle bir miras sözkonusu değil. Çok üzülüyoruz.”

Birlikte çalıştığı Sacit Aslan: “Canım dostum Muazzez, en şöhret olduğu 1975-1990’lı yıllarda bile çok para kazanmadı. Çünkü paraya hiç önem vermezdi. Aldıkları rakamlar şimdikiler gibi asla değildi. Bir de Muazzez çok bonkördü. Birinin ihtiyacı olsun hemen para gönderirdi. Öyle sanıldığı gibi malı-mülkü de yoktu. Kalamış ve Tuzla’daki evini satmıştı.”