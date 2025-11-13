Halef Köklerin Çağrısı’na Sürpriz Transfer: Kadroya Ünlü Bir İsim Katıldı!
“Halef: Köklerin Çağrısı” cephesinden merak uyandıran bir gelişme var. Dizi, kadrosuna ünlü bir ismi daha ekliyor. Urfa’da geçen hikayeye yeni bir karakter dahil olacak ve taşlar yeniden yerinden oynayacak. Yeni karakterin gelişi, iki ailenin kader çizgisini yakından etkileyecek. Gelin kimmiş birlikte öğrenelim!
NOW ekranlarında yayınlanan dizi Most Production imzasını taşıyor; yapımcı koltuğunda Gül Oğuz, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.
İlayda Çevik, dizide Hicran karakterine hayat verecek.
