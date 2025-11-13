Halef Köklerin Çağrısı’na Sürpriz Transfer: Kadroya Ünlü Bir İsim Katıldı!

Hicran, geçmişinden kaçıp Urfa’ya sığınan, şehirle ve kendi hikayesiyle yüzleşmek zorunda kalan bir genç kadın. Yolunun Kordağlılar ve Yelduranlar ile kesişmesi, iki hanenin sırlarını bir bir su yüzüne çıkaracak. Karakterin gelişi, dizideki güç dengelerini ve eski defterleri yeniden açacak.

İlayda Çevik, daha önce Karagül, Bir Zamanlar Çukurova, Sen Çal Kapımı ve İyilik gibi yapımlardaki performanslarıyla tanınmıştı.