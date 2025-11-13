onedio
Halef Köklerin Çağrısı’na Sürpriz Transfer: Kadroya Ünlü Bir İsim Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
13.11.2025 - 16:58

“Halef: Köklerin Çağrısı” cephesinden merak uyandıran bir gelişme var. Dizi, kadrosuna ünlü bir ismi daha ekliyor. Urfa’da geçen hikayeye yeni bir karakter dahil olacak ve taşlar yeniden yerinden oynayacak. Yeni karakterin gelişi, iki ailenin kader çizgisini yakından etkileyecek. Gelin kimmiş birlikte öğrenelim!

NOW ekranlarında yayınlanan dizi Most Production imzasını taşıyor; yapımcı koltuğunda Gül Oğuz, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.

Senaryosunu Ercan Uğur kaleme aldığı dizide başrolde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alırken kadroya İlayda Çevik de katıldı.

İlayda Çevik, dizide Hicran karakterine hayat verecek.

Hicran, geçmişinden kaçıp Urfa’ya sığınan, şehirle ve kendi hikayesiyle yüzleşmek zorunda kalan bir genç kadın. Yolunun Kordağlılar ve Yelduranlar ile kesişmesi, iki hanenin sırlarını bir bir su yüzüne çıkaracak. Karakterin gelişi, dizideki güç dengelerini ve eski defterleri yeniden açacak. 

İlayda Çevik, daha önce Karagül, Bir Zamanlar Çukurova, Sen Çal Kapımı ve İyilik gibi yapımlardaki performanslarıyla tanınmıştı.

