Çok Güzel Hareketler'de Yapılan Uzak Şehir Parodisine Dizinin Sadakat'i Gonca Cilasun'dan Cevap Gecikmedi
Çok Güzel Hareketler 2'de Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in parodisi yapıldı. 13 Kasım Perşembe yayınlanacak programda yer alacak skeç şimdiden büyük beğeni topladı ve sosyal medyada konuşuldu. Hızla yayılan fragmana dizinin Sadakat'i Gonca Cilasun'dan cevap gecikmedi.
Çok Güzel Hareketler'in yeni bölümünde Uzak Şehir parodisi izleyeceğiz.
Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun, yapılan parodiye tepkisiz kalmadı.
