Çok Güzel Hareketler'de Yapılan Uzak Şehir Parodisine Dizinin Sadakat'i Gonca Cilasun'dan Cevap Gecikmedi

Çok Güzel Hareketler'de Yapılan Uzak Şehir Parodisine Dizinin Sadakat'i Gonca Cilasun'dan Cevap Gecikmedi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.11.2025 - 16:28

Çok Güzel Hareketler 2'de Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in parodisi yapıldı. 13 Kasım Perşembe yayınlanacak programda yer alacak skeç şimdiden büyük beğeni topladı ve sosyal medyada konuşuldu. Hızla yayılan fragmana dizinin Sadakat'i Gonca Cilasun'dan cevap gecikmedi.

Çok Güzel Hareketler'in yeni bölümünde Uzak Şehir parodisi izleyeceğiz.

Çok Güzel Hareketler'in yeni bölümünde Uzak Şehir parodisi izleyeceğiz.

Skeçte detaylar o kadar ince düşünülmüş ki her bir karakterin kostümünden bakışına ve aksesuarlarına kadar her şey değerlendirilmiş. Skeç henüz yayınlanmadı ama fragmanı sosyal medyanın altını üstüne getirmeyi başardı.

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun, yapılan parodiye tepkisiz kalmadı.

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun, yapılan parodiye tepkisiz kalmadı.

Gonca Cilasun'un tepkisi merak edilirken, kendisini canlandıran Evliya Aykan'ın performansını beğenmiş olacak ki bu skece tepkisiz kalmadı. Fragmana, gülerek cevap verdi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
