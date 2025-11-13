onedio
Ne Seneymiş Be! 2011 Yılında Yayınlanan Yerli Diziler Hayranlık Uyandırdı

Ne Seneymiş Be! 2011 Yılında Yayınlanan Yerli Diziler Hayranlık Uyandırdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.11.2025 - 09:31

Bu sezon ekranlarda yayınlanan dizilerin güzelliği sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. İzleyiciler hangi birini izleyeceklerini şaşırmış durumdalar. Diziler arasında kararsız kalınca sosyal medyada birden 2011 yılı gündem oldu. Yayınlanan 20 dizinin neredeyse tamamının efsaneler arasındaki yerini alması, o yılın en muhteşem dizi yılı ilan edilmesini sağlayan yorumlara neden oldu.

Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Güller ve Günahlar...

Bu sezon ekranlarda reytingi yüksek o kadar başarılı işler var ki izleyici kimi zaman hangi birini izleyeceğini şaşırıyor. Hatta izleyicinin beğendiği diziler aynı güne denk gelince, reklam aralarında bir o diziye bir diğerine geçiş yapabiliyorlar. Bu durum sosyal medya yorumlarına da yansımış durumda. İzleyici 'Bugün ne izlesem?' diye düşünürken, birden karşımıza 2011 yılında yayınlanan yerli diziler çıktı.

2011'de yayınlanan dizileri sizler için şöyle bırakalım:

•⁠ Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

•⁠ Kurtlar Vadisi: Pusu

•⁠ Leyla ile Mecnun

•⁠ Muhteşem Yüzyıl

•⁠ Kuzey Güney

•⁠ Adını Feriha Koydum

•⁠ Fatmagül'ün Suçu Ne?

•⁠ Ezel

•⁠ İffet

•⁠ Umutsuz Ev Kadınları

•⁠ Pis Yedili

•⁠ Alemin Kıralı

•⁠ Avrupa Avrupa

•⁠ Bir Çocuk Sevdim

•⁠ Hayat Devam Ediyor

•⁠ Akasya Durağı

•⁠ Arka Sokaklar

•⁠ Unutulmaz

•⁠ Lale Devri

•⁠ Öyle Bir Geçer Zaman Ki

İzleyiciler de o yılki dizilere olan özlemini dile getirmekten kaçınmadılar:

Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
