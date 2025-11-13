Ne Seneymiş Be! 2011 Yılında Yayınlanan Yerli Diziler Hayranlık Uyandırdı

Bu sezon ekranlarda reytingi yüksek o kadar başarılı işler var ki izleyici kimi zaman hangi birini izleyeceğini şaşırıyor. Hatta izleyicinin beğendiği diziler aynı güne denk gelince, reklam aralarında bir o diziye bir diğerine geçiş yapabiliyorlar. Bu durum sosyal medya yorumlarına da yansımış durumda. İzleyici 'Bugün ne izlesem?' diye düşünürken, birden karşımıza 2011 yılında yayınlanan yerli diziler çıktı.