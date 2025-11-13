Ne Seneymiş Be! 2011 Yılında Yayınlanan Yerli Diziler Hayranlık Uyandırdı
Bu sezon ekranlarda yayınlanan dizilerin güzelliği sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. İzleyiciler hangi birini izleyeceklerini şaşırmış durumdalar. Diziler arasında kararsız kalınca sosyal medyada birden 2011 yılı gündem oldu. Yayınlanan 20 dizinin neredeyse tamamının efsaneler arasındaki yerini alması, o yılın en muhteşem dizi yılı ilan edilmesini sağlayan yorumlara neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Güller ve Günahlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2011'de yayınlanan dizileri sizler için şöyle bırakalım:
İzleyiciler de o yılki dizilere olan özlemini dile getirmekten kaçınmadılar:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın