onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
12 Kasım 2025 MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

12 Kasım 2025 MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.11.2025 - 23:36

MasterChef Türkiye'de finale 2 ay kala kıyasıya mücadele sürüyor. Eylül, Onur, Hakan ve Ayla'nın eleme adayı olduğu MasterChef'te eleme gecesinde elenen isim belli oldu. 

MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef'te bu hafta eleme adayları Eylül, Onur, Hakan ve Ayla olmuştu.

MasterChef'te bu hafta eleme adayları Eylül, Onur, Hakan ve Ayla olmuştu.

İlk etapta ana ürün olarak padişah mantarı kullanan yarışmacılar arasında Eylül 21 puanla birinci, Hakan 20 puanla ikinci, Ayla ve Onur ise 19'ar puanla eşit olarak üçüncü çıktılar. 

İkinci etapta, Mehmet Şef'in kereviz katmeri yemeğini yapmak için elinden gelen çabayı gösteren oyuncular kıyasıya bir mücadele yaşadı.

1 Kasım MasterChef'te elenen isim belli oldu. MasterChef'te kim elendi?

1 Kasım MasterChef'te elenen isim belli oldu. MasterChef'te kim elendi?

Elemeden ilk olarak çıkan isim Hakan, ikinci olarak çıkan isim Ayla, üçüncü olarak isim ise Eylül oldu. 

MasterChef'te bu hafta Onur elendi. Çağatay, gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Şef Onur'a, 'Hababam sınıfının haylaz çocuğu olarak aklımızda kalacaksın' diyerek veda etti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın