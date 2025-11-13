onedio
Sadece Bir Dizinin Yeni Bölümü Vardı, O da Zirveyi Göremedi: 12 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.11.2025 - 12:37

12 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu.

Eşref Rüya ve Sahipsizler'in yeni bölümünün iptal edildiği 12 Kasım Çarşamba günü yalnızca Kuruluş Orhan'ın yeni bölümü yayınlandı. Ancak dizi, reytinglerde zirveyi göremedi. Reyting zirvesine bir kez daha gündüz kuşağı yerleşti.

Reyting sonuçları ne oldu? İşte detaylar...

12 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu

Çarşamba akşamı yayınlanan dizilerden Sahipsizler ve Eşref Rüya, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerimize tutulan yas sebebiyle yeni bölümleriyle yayınlanmadı. Ekranlarda bir tek Kuruluş Orhan'ın yeni bölümü vardı. Ancak o da reyting zirvesine yerleşemedi.

12 Kasım Çarşamba TOTAL, AB, ABC1 Reyting Sonuçları:

TOTAL

1-Müge Anlı ile Tatlı Sert 5.77

2. Esra Erol'da 5.11

3-Kuruluş Orhan 4.96

4-Eşref Rüya Tekrar 3.77

8-Sahipsizler Tekrar 3.25

AB

1- Müge Anlı ile Tatlı Sert 3.78

2- MasterChef Türkiye 3.72

3-Kuruluş Orhan 3.51

6-Eşref Rüya Tekrar 2.47

24-Sahipsizler Tekrar 1.09

ABC1

1- Müge Anlı ile Tatlı Sert 5.34

2-Kuruluş Orhan 4.73

7-Eşref Rüya Tekrar 3.35

15-Sahipsizler Tekrar 1.79

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
