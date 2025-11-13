onedio
Uzak Şehir'e Rakip Olması Bekleniyordu: Sakıncalı Dizisinin Yayın Günü Belli Oldu

Merve Ersoy
13.11.2025 - 17:14

NOW TV ekranlarında yayınlanacak Sakıncalı dizisinin ne zaman başlayacağı ve hangi gün yayınlanacağı merak konusuydu. Uzak Şehir'e pazartesi akşamları rakip olma ihtimali konuşulan Sakıncalı'nın yayın günü ve tarihi sonunda belli oldu.

Sakıncalı hangi akşam, ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'yi İlk ve Son'un ardından bir kez daha buluşturan Sakıncalı'nın ekran macerası başlıyor.

NOW TV'de izleyeceğimiz dizide, hayatı adeta masal gibi başlayan ama büyük bir trajediyle sarsılan Süreyya'nın hikayesini izleyeceğiz. Dizide Süreyya'nın çocuğunu kaybettikten sonra adalet arayışına girmesini ve ölümünün arkasındaki sorumluları bulmaya çalışmasına şahit olacağız.

Sakıncalı dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak?

Oyuncu kadrosu ve konusu ilgi gören dizinin pazartesi akşamları Uzak Şehir'e rakip olması bekleniyordu. Ancak sonunda yayın günü belli oldu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. 

Sakıncalı, 19 Kasım Çarşamba günü ilk bölümüyle ekrana gelecek. Rakipleri ise Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler olacak.

