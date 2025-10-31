Kızılcık Şerbeti Doğa'nın Ayrılığından Taşacak Bu Deniz Oruç'un Çocukluğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
31 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç oyuncu Burak Yörük, TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisindeki Oruç karakteriyle adeta fırtına gibi esiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğa, Firaz, Mustafa ve Işıl’ın ölerek diziye veda edeceği iddiası geçtiğimiz gün Kızılcık Şerbeti izleyicilerini şoke etti.
Sıkı bir Kızılcık Şerbeti seyircisi olan Ece Erken, geçtiğimiz günlerde diziyi fena gömmüştü.
Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, diziye veda ediyor.
Kızılcık Şerbeti'nden tam üç oyuncu ayrılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yazım yanlışı sorusu soruldu.
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağı açıklanmıştı.
Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığı kesinleşti.
MasterChef 2025’te geçtiğimiz akşam eleme adayları belli oldu.
Beren Saat’in kariyerindeki ilk başrolü olan Aşka Sürgün dizisi, o dönemlerin en popüler işlerinden olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti sezonlardır süren yayın hayatını devam ettiriyor.
30 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları nihayet belli oldu.
ATV’de başlayan yeni dizi Aşk ve Gözyaşı son günlerde final iddialarıyla gündemde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın