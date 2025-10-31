onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Doğa'nın Ayrılığından Taşacak Bu Deniz Oruç'un Çocukluğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Doğa'nın Ayrılığından Taşacak Bu Deniz Oruç'un Çocukluğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kim Milyoner Olmak İster Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.10.2025 - 23:14

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

31 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç oyuncu Burak Yörük, TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisindeki Oruç karakteriyle adeta fırtına gibi esiyor.

Genç oyuncu Burak Yörük, TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisindeki Oruç karakteriyle adeta fırtına gibi esiyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakteriyle şimdiden fenomen olan Burak Yörük'ü dilimizden düşüremiyoruz. Biraz araştırma yaptığımızda Yörük'ün sektöre çocuk oyuncu olarak girdiğini keşfettik. Peki, Burak Yörük'ü ilk olarak hangi dizide izledik?

Detaylar:

Doğa, Firaz, Mustafa ve Işıl’ın ölerek diziye veda edeceği iddiası geçtiğimiz gün Kızılcık Şerbeti izleyicilerini şoke etti.

Doğa, Firaz, Mustafa ve Işıl’ın ölerek diziye veda edeceği iddiası geçtiğimiz gün Kızılcık Şerbeti izleyicilerini şoke etti.

Kızılcık Şerbeti bu sezon eski popülerliğini koruyamadı. Sezon açılışını Doğa ve Firaz’ın yasak aşkıyla yapmalarıyla birlikte izleyicilerden gelen eleştiriler bitmek bilmemişti. Ardından ise dizinin gidişatı söylenenlere göre eski tadını vermemeye başlamıştı. Geçtiğimiz gün ise diziye dair gelişmeler yaşandı ve “final mi geliyor?” dedirtti. Diziden 4 karakterin ayrılacağı iddia edildi. Bunun üzerine ise Zülkar karakterine hayat veren Bahtiyar Memili’den kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

Detaylar:

Sıkı bir Kızılcık Şerbeti seyircisi olan Ece Erken, geçtiğimiz günlerde diziyi fena gömmüştü.

Sıkı bir Kızılcık Şerbeti seyircisi olan Ece Erken, geçtiğimiz günlerde diziyi fena gömmüştü.

Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz bölümü sonrasında Ece Erken, Şerbo'yu fena gömen bir paylaşım yapmıştı. Birsen Altuntaş, dizideki bir sahnenin Ece Erken'in unutulmaz magazin olayıyla alakalı olduğunu açıklayarak kızgınlığına bu sahnenin sebep olduğunu açıkladı.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, diziye veda ediyor.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, diziye veda ediyor.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan kendi isteğiyle ayrılan Sıla Türkoğlu'nun gidişinin ardından Şerbo seyircisinden gelen yorumları sizler için derledik.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nden tam üç oyuncu ayrılıyor.

Kızılcık Şerbeti'nden tam üç oyuncu ayrılıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar bitmiyor. Işıl ve Firaz karakterlerinin ayrılık haberlerinin ardından Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, kendi isteğiyle diziye veda etti. Tüm bunların ardından dizide Zülkar karakterine hayat veren Bahtiyar Memili'den kafa karıştıran bir paylaşım gelmişti. Memili, paylaşımının ardından açıklama yaptı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yazım yanlışı sorusu soruldu.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yazım yanlışı sorusu soruldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde yazım yanlışı sorusu gündem oldu. Yarışmacı, yazım yanlışı sorusuna doğru yanıtı veremezken 100 bin TL değerindeki soru sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağı açıklanmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağı açıklanmıştı.

Sıla Türkoğlu, 4 sezondur Kızılcık Şerbeti'nde rol alıyordu. Doğa'yı canlandıran Türkoğlu, kendi rızasıyla diziden ayrılma kararı almıştı. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Sıla Türkoğlu'nun vedası hakkında açıklama yaptı.

Detaylar:

Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığı kesinleşti.

Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığı kesinleşti.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Işıl ve Firaz karakterlerinin diziden ayrılacağı duyurulurken Mustafa ve Doğa için de ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. Birsen Altuntaş, Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun diziden kesin ayrılığını doğrularken sebebini de açıkladı.

Detaylar:

MasterChef 2025’te geçtiğimiz akşam eleme adayları belli oldu.

MasterChef 2025’te geçtiğimiz akşam eleme adayları belli oldu.

MasterChef 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların rekabeti ve mücadelesi seyir zevkini artırıyor. Geçtiğimiz akşam (30 Ekim Perşembe) 100 bin TL’lik ödül oyununun kazananı belli oldu. Yarışmacılar en iyi tabağı sunmak için elinden geleni yaptı. Peki ya ödülün sahibi kim oldu?

Detaylar:

Beren Saat’in kariyerindeki ilk başrolü olan Aşka Sürgün dizisi, o dönemlerin en popüler işlerinden olmuştu.

Beren Saat’in kariyerindeki ilk başrolü olan Aşka Sürgün dizisi, o dönemlerin en popüler işlerinden olmuştu.

Mahsun Kırmızıgül ile birlikte rol aldığı dizide kendi sesini kullanmamış bir seslendirme sanatçısıyla çalışmıştı. O kişi ise sesiyle adeta büyüleyen Birtanem Candaner’di. @kultur.suz sayfasına konuk olan Candaner, o günleri ve Beren Saat ile tanışmasını anlattı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti sezonlardır süren yayın hayatını devam ettiriyor.

Kızılcık Şerbeti sezonlardır süren yayın hayatını devam ettiriyor.

Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor. Dizide önemli rollere sahip olan Doğa, Firaz, Işıl ve Mustafa’nın kadrodan ayrılacağı haberi diziseverleri şoke etmişti. Ayrılık haberleri konuşulmaya devam ederken Kızılcık Şerbeti yeni bir haberle adından söz ettirdi. Eşref Rüya’ın baba ismi artık Kızılcık Şerbeti’nde!

Detaylar:

30 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları nihayet belli oldu.

30 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları nihayet belli oldu.

Halef: Köklerin Çağrısı ve Veliaht dizileri yeni bölümleriyle ekranlardaydı. Onlara ek olarak MasterChef, Kim Milyoner Olmak İster ve Müge Anlı öne çıkan programlardan oldu. Peki ya 30 Ekim Perşembe’nin reyting birincisi kim oldu?

Detaylar:

ATV’de başlayan yeni dizi Aşk ve Gözyaşı son günlerde final iddialarıyla gündemde.

ATV’de başlayan yeni dizi Aşk ve Gözyaşı son günlerde final iddialarıyla gündemde.

Barış Arduç ve Hande Erçel’in aynı yılda üçüncü kez partner olduğu proje Aşk ve Gözyaşı, henüz beş bölümle izleyici karşısına çıktı. Ekipte yaşanan senarist sıkıntısı nedeniyle ise bir hafta ara vermişti. Şimdiyse Birsen Altuntaş, dizinin kadrosundan bir oyuncunun projeden ayrıldığını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın