Kanada'da Eşcinsel Bir Çift LGBTİ Karşıtı Eylem Yapan Bir Grubun Önünde Öpüştü

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Grup bildiri okuduğu sırada eşcinsel bir çift grubun önünde öpüşerek eyleme tepki gösterdi.
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"Ben ve kız arkadaşım homofobinin önünde öpüşüyoruz" notuyla paylaşılan video sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar;
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Tanrı erkek ve dişiyi yarattı şeytan ikisinin karışımı olan lgbt şeytancıların büyük oyunu tıkır tıkır işliyor dünya çapında lgbt bireylerini şaşaalı lüks bo... Devamını Gör
Aman Yarabbiiiii, napiciz şimdi hocam?
ne güzel öpüştüler öyle 😍
dayi bayram etmistir
Dayı akşam eve gidince bi hayal edip tek atmıştır.