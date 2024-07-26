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Kanada'da Eşcinsel Bir Çift LGBTİ Karşıtı Eylem Yapan Bir Grubun Önünde Öpüştü

Kanada'da Eşcinsel Bir Çift LGBTİ Karşıtı Eylem Yapan Bir Grubun Önünde Öpüştü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 17:01

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Kanada'da düzenlenen LGBTİ karşıtı eylemde gündem olan bir protesto gerçekleşti.

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Grup bildiri okuduğu sırada eşcinsel bir çift grubun önünde öpüşerek eyleme tepki gösterdi.

Grup bildiri okuduğu sırada eşcinsel bir çift grubun önünde öpüşerek eyleme tepki gösterdi.

"Ben ve kız arkadaşım homofobinin önünde öpüşüyoruz" notuyla paylaşılan video sosyal medyada viral oldu.

"Ben ve kız arkadaşım homofobinin önünde öpüşüyoruz" notuyla paylaşılan video sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;

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ruan ruanx

Tanrı erkek ve dişiyi yarattı şeytan ikisinin karışımı olan lgbt şeytancıların büyük oyunu tıkır tıkır işliyor dünya çapında lgbt bireylerini şaşaalı lüks bo... Devamını Gör

Asa

Aman Yarabbiiiii, napiciz şimdi hocam?

site sakini

ne güzel öpüştüler öyle 😍

bubblesd

dayi bayram etmistir

Asa

Dayı akşam eve gidince bi hayal edip tek atmıştır.