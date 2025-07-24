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Aşkın Her Halini Ele Alan LGBT Temalı 15 Film Önerisi

Aşkın Her Halini Ele Alan LGBT Temalı 15 Film Önerisi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2025 - 16:27

Eşcinsellik konusundaki tabular hala yıkılamamış olsa da dizi ve filmlerde bu tabu sık sık yıkılmaya çalışılıyor. Aşkın hiçbir sınır tanımadığının bir kanıtı olan dizi ve filmler tam da bu sebeple sıklıkla izleyici karşısına çıkıyor. Aşk herkes için aşktır diye düşünülen ve bu düşünceyi yaymayı amaçlayan filmlerle sizler için bir liste hazırladık. LGBTİ+ bireylerin aşkı hissedişlerini ve yaşayışlarını en iyi anlatan filmleri derledik.

İyi seyirler!

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1. Great Freedom (2022)

1. Great Freedom (2022)

Hans, savaş sonrası Almanya’da eşcinselliği yüzünden defalarca hapse atılır. Yaşadığı yer, aşkı suç sayar ama onun kalbi direnmekten vazgeçmez. Aynı hücrede yıllarını geçirdiği bir mahkumla beklenmedik bir bağ kurar. Zaman, dış dünya ve bedenler değişirken; içeride başka bir özgürlük yeşerir. Bazen sevgi sadece bir bakışta yaşanır, bazen yıllarca sessizce büyür.

2. Blue Jean (2022)

2. Blue Jean (2022)

Jean, Thatcher İngilteresi’nde beden eğitimi öğretmeni; aynı zamanda kimliğini saklamak zorunda kalan bir lezbiyen. Okuldaki genç bir öğrenci, onun geçmişini ve bugününü çarpıştırır. Devletin ve toplumun baskısı, özel hayatını sızdıran çatlaklardan içeri sızar. Jean’in içindeki savaş artık duvarların ardında kalamaz. Dürüstlük, kariyer, aşk… hepsi birbirine karışır. “Blue Jean”, cesur olmanın bedelini yavaş yavaş ödetir.

3. All of Us Strangers (2023)

3. All of Us Strangers (2023)

Adam, boş bir apartman dairesinde yalnız yaşarken bir gün kapısını çalan gizemli komşu Harry hayatına sızar. Aynı anda, çocukken kaybettiği ailesiyle zamanın ötesinde tuhaf bir şekilde yeniden bağ kurar. Gerçekle hayalin iç içe geçtiği bu dünyada, geçmişin hayaletleriyle bugünün tutkusu çarpışır. Aşk, travma ve yalnızlık kol kola gezer. Her şey çok yumuşak, çok sessiz ama kalbe saplanan bir ok gibi. “All of Us Strangers”, varoluşun en mahrem köşelerinde gezinen bir queer başyapıt.

4. Love Lies Bleeding (2024)

4. Love Lies Bleeding (2024)

Lou, yalnız bir spor salonu yöneticisidir. Jackie adında genç bir vücut geliştiriciyi işe alır ve aralarında beklenmedik bir ilişki başlar. Jackie’nin suçla bağlantılı geçmişi bu yakınlığı karmaşıklaştırır. Aile bağları, kişisel arzularla çarpışır. İkisi de kontrolü kaybetmeye başlar. Gerilim yükseldikçe aralarındaki bağ da dönüşüm geçirir.

5. Passages (2023)

5. Passages (2023)

Tomas, bir film yönetmenidir ve bir erkekle evlidir. Ancak bir kadınla ilişki yaşamaya başlar. Bu durum üçlü bir ilişki dinamiği yaratır. Aşk, sadakat ve kıskançlık arasında karmaşık duygular gelişir. İlişkideki herkes bu durumdan etkilenir. Film, bu üç kişi arasındaki gerilimi ve duygusal karmaşayı anlatır.

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6. Layla (2024)

6. Layla (2024)

Layla, Londra’da yaşayan genç bir drag queen’dir. Filistinli kökenleri ve queer kimliği arasında sıkışmış hisseder. Bir yandan sahnede kendini özgürce ifade ederken, bir yandan ailesinin beklentileriyle mücadele eder. Max adında biriyle tanışması, hayatındaki dengeyi sarsar. İlişkiler, inançlar ve aidiyet duygusu iç içe geçer. Şehirdeki yaşamı, iç dünyasındaki çatışmaları görünür kılar.

7. Crossing (2024)

7. Crossing (2024)

Lia, kayıp yeğenini bulmak için İstanbul’a gelir. Yeğeni bir trans kadındır ve ailesiyle bağlarını koparmıştır. Lia, şehirde bir insan hakları savunucusuyla tanışır. Geçmişle yüzleşme, yeni bir bakış açısıyla mümkün olur. Arayış süreci kişisel bir dönüşüme evrilir. Aile bağları yeniden tanımlanır.

8. Three Kilometres to the End of the World (2024)

8. Three Kilometres to the End of the World (2024)

Laurent, küçük bir köyde ailesiyle yaşayan bir gençtir. Cinsel yönelimi açığa çıktığında uğradığı şiddet, tüm düzeni sarsar. Polis, aile ve komşular arasında sessiz bir gerilim başlar. Herkes gerçeği biliyordur ama kimse konuşmaz. Laurent hayatta kalmak için mücadele eder. Suç ve sessizlik birbirine karışır.

9. Pillion (2025)

9. Pillion (2025)

Colin, şehirde yaşayan sessiz bir trafik müfettişidir. Tesadüfen tanıştığı Ray, motosikletli bir çete lideridir. Ray’in dünyası Colin’in alışık olduğu düzenin dışındadır. Aralarında fiziksel, yoğun bir ilişki başlar. Colin bu ilişkiyle birlikte bedenini ve arzularını yeniden keşfeder. İlişki ilerledikçe her ikisi de sınırlarını sorgulamaya başlar.

10. Sauna (2025)

10. Sauna (2025)

Johan, Kopenhag’da bir gay saunada çalışır. Bir akşam tesadüfen William ile tanışır. William trans bir erkektir ve bu tanışma Johan’ın düşüncelerini değiştirmeye başlar. İkili, zamanla yakınlaşarak özel bir bağ kurar. Sauna, aralarındaki ilişkinin hem mekanı hem metaforu haline gelir. Her karşılaşma, birbirlerini daha yakından tanımalarına yol açar.

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11. Plainclothes (2025)

11. Plainclothes (2025)

Andrew, New York’ta görev yapan gizli bir polistir. Görevi, kamusal alanlarda eşcinsel erkekleri tutuklamaktır. Lucas adında bir hedefe yaklaşırken kişisel duyguları ortaya çıkar. Aralarındaki ilişki giderek profesyonel çizgiyi aşar. Andrew, görev bilinciyle kimliği arasında sıkışır. Olaylar beklenmedik şekilde ilerler.

12. Fire Island (2022)

12. Fire Island (2022)

Beş queer arkadaş, yaz tatili için Fire Island’a gider. Gülüşler, flörtler, çatışmalar havada uçuşur. Bu parti adasında her ilişki bir sınav, her bakış bir meydan okumadır. Jane Austen havası, drag queen ışıltısıyla karışır. Sınıf farkları ve arzular çatıştıkça gerçek duygular gün yüzüne çıkar. “Fire Island”, dostluğu da aşkı da filtresiz anlatan bir gökkuşağı komedisi.

13. My Policeman (2022)

13. My Policeman (2022)

Tom, bir polis memuru; Marion, onun eşi; Patrick ise kalbindeki yasak sır. 1950’lerin İngilteresi’nde aşkın bazı halleri yalnızlığa mahkûm. Dışarıda üniforma, içeride bastırılmış bir tutku var. Yıllar sonra geçmişin defterleri açılır, kelimeler suskunlukla yarışır. Üç kişinin hikâyesi, bir toplumun utancına dönüşür.

14. Of an Age (2022)

14. Of an Age (2022)

Nik, mezuniyet sabahı bir arkadaşının kardeşiyle tanışır ve o gün tüm zaman duygusu altüst olur. Sadece birkaç saatlik bir karşılaşma, kalpte ömürlük bir iz bırakır. Hayat bir yolculuksa, bazı duraklar beklenmedik şekilde kadere dönüşür. Yaz sıcağında gizli bakışlar, terli bedenler, bastırılmış hisler... Zaman yetmez, kelimeler yetmez. “Of an Age”, aşkın en saf halini bir gün içine sığdırır.

15. Benedetta (2021)

15. Benedetta (2021)
www.thetimes.co.uk

17. yüzyıl İtalya’sında Benedetta, genç ve tutkulu bir rahibe olarak manastırda yaşamaya başlar. Kendisini mistik deneyimlere ve dinsel vizyonlara kaptırırken, manastırda derin bir aşk yaşadığı Bartolomea ile tanışır. Bu yasak ilişki, hem manastırın katı kuralları hem de dış dünyanın baskılarıyla karşı karşıya kalır. Benedetta’nın inancı ve arzuları arasında gidip gelen iç çatışmaları büyür. Manastırdaki güç dengeleri ve entrikalar, aşklarını daha da karmaşık hale getirir. Film, tutku, inanç ve yasakların sınırlarını zorlayan cesur bir hikâyeyi anlatır.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Kunti kunti

Tipik yurdum öküzü : Öküz1 : açıp bir lezbiyen filmi izleyek, uvvv garilara bak nede gozel opusuyorlar Öküz1 : aboov bu öpüşen erkekler ibnemi la, Allah im ... Devamını Gör

Ayaka

Cok güzel bir liste olmus tesekkürler 🖤

Radagon

güzel liste, teşekkürler.