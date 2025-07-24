Aşkın Her Halini Ele Alan LGBT Temalı 15 Film Önerisi

Eşcinsellik konusundaki tabular hala yıkılamamış olsa da dizi ve filmlerde bu tabu sık sık yıkılmaya çalışılıyor. Aşkın hiçbir sınır tanımadığının bir kanıtı olan dizi ve filmler tam da bu sebeple sıklıkla izleyici karşısına çıkıyor. Aşk herkes için aşktır diye düşünülen ve bu düşünceyi yaymayı amaçlayan filmlerle sizler için bir liste hazırladık. LGBTİ+ bireylerin aşkı hissedişlerini ve yaşayışlarını en iyi anlatan filmleri derledik.

İyi seyirler!