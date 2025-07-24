Aşkın Her Halini Ele Alan LGBT Temalı 15 Film Önerisi
Eşcinsellik konusundaki tabular hala yıkılamamış olsa da dizi ve filmlerde bu tabu sık sık yıkılmaya çalışılıyor. Aşkın hiçbir sınır tanımadığının bir kanıtı olan dizi ve filmler tam da bu sebeple sıklıkla izleyici karşısına çıkıyor. Aşk herkes için aşktır diye düşünülen ve bu düşünceyi yaymayı amaçlayan filmlerle sizler için bir liste hazırladık. LGBTİ+ bireylerin aşkı hissedişlerini ve yaşayışlarını en iyi anlatan filmleri derledik.
İyi seyirler!
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1. Great Freedom (2022)
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2. Blue Jean (2022)
3. All of Us Strangers (2023)
4. Love Lies Bleeding (2024)
5. Passages (2023)
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6. Layla (2024)
7. Crossing (2024)
8. Three Kilometres to the End of the World (2024)
9. Pillion (2025)
10. Sauna (2025)
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11. Plainclothes (2025)
12. Fire Island (2022)
13. My Policeman (2022)
14. Of an Age (2022)
15. Benedetta (2021)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Tipik yurdum öküzü : Öküz1 : açıp bir lezbiyen filmi izleyek, uvvv garilara bak nede gozel opusuyorlar Öküz1 : aboov bu öpüşen erkekler ibnemi la, Allah im ... Devamını Gör
Cok güzel bir liste olmus tesekkürler 🖤
güzel liste, teşekkürler.