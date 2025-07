Aşkın Her Halini Ele Alan LGBT Temalı 15 Film Önerisi

Adam, boş bir apartman dairesinde yalnız yaşarken bir gün kapısını çalan gizemli komşu Harry hayatına sızar. Aynı anda, çocukken kaybettiği ailesiyle zamanın ötesinde tuhaf bir şekilde yeniden bağ kurar. Gerçekle hayalin iç içe geçtiği bu dünyada, geçmişin hayaletleriyle bugünün tutkusu çarpışır. Aşk, travma ve yalnızlık kol kola gezer. Her şey çok yumuşak, çok sessiz ama kalbe saplanan bir ok gibi. “All of Us Strangers”, varoluşun en mahrem köşelerinde gezinen bir queer başyapıt.