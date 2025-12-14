onedio
İş İlanlarında Durgunluk Olduğunu Söyleyen Kadın Sebebini Açıkladı: "Zamlar Sürpriz Olacak, İsten Çıkmayın"

Pelin Yelda Göktepe
14.12.2025 - 10:07

Yılın sonuna yaklaştığımız bu günlerde, çalışanlar için yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Herkesin gözü kulağı belirlenecek olan asgari ücret ve işverenlerin uygulayacağı maaş artışlarında. Bu süreç, çalışanlar ve işverenler arasındaki mali dengeleri belirleyecek kritik bir dönem. Haliyle bu dönemde çalışan alımı ya da istifa gibi durumlar az görülüyor.

Kendisine bu dönemde neden iş ilanlarının yok denecek kadar az olduğunu soranlar için duruma açıklık getiren bir kadın, yeni dönem ile ilgili de ipuçları verdi.

Kaynak: https://x.com/anonimuhabir/status/199...
Buradan izleyebilirsiniz;

“Sakın bu dönemde iş değişikliği yapmayın."

Zam dönemine girdiğimiz için iş değiştirmenin çok yanlış bir karar olacağını söyleyen kadın, eğer bu dönemde işe girerseniz yeni dönem zammından faydalanamama ihtimali olduğunu söyledi. Mart durgunluğunun geçmesinin ardından iş ilanlarının yeniden artacağını söyleyen kadın 'Yeni dönemde zamlar çok sürprizli olacak' dedi.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
