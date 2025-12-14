Bu Sefer Öğretmenlere "Tekrar 20 Yaşında Olsaydınız" Sorusu Soruldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DSFns4...
Sosyal medyada insanlara '20 yaşına gelseydiniz neyi farklı yapardınız?' sorusunun sorulduğu videolara daha önce mutlaka rastlamışsınızdır. Bu soru huzur evindeki vatandaşlardan inşaat işçilerine kadar pek çok insana soruldu. Gelen cevaplar ise pek çok kişiyi kendi gençliğine götürürken, heniz yolun başında olanlar içinse ders niteliğindeydi.
Aynı soru şimdi de öğretmenlere soruldu. Zaten geleceğin mimarı olan öğretmenlerden gelen cevaplar beğeni topladı.
"Aynı hataları yine yapardım"
