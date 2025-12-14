onedio
Bu Sefer Öğretmenlere "Tekrar 20 Yaşında Olsaydınız" Sorusu Soruldu

Bu Sefer Öğretmenlere "Tekrar 20 Yaşında Olsaydınız" Sorusu Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.12.2025 - 09:07

Sosyal medyada insanlara '20 yaşına gelseydiniz neyi farklı yapardınız?' sorusunun sorulduğu videolara daha önce mutlaka rastlamışsınızdır. Bu soru huzur evindeki vatandaşlardan inşaat işçilerine kadar pek çok insana soruldu. Gelen cevaplar ise pek çok kişiyi kendi gençliğine götürürken, heniz yolun başında olanlar içinse ders niteliğindeydi. 

Aynı soru şimdi de öğretmenlere soruldu. Zaten geleceğin mimarı olan öğretmenlerden gelen cevaplar beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DSFns4...
Buradan izleyebilirsiniz;

"Aynı hataları yine yapardım"

"Aynı hataları yine yapardım"

Son dönemde özellikle sosyal medyada öğretmenler, öğretmenlik mesleğinin giderek değersizleştirildiğini, mesleklerini idame ettirirken pek çok zorlukla karşılaştıklarını anlatıyor. Öğretmenlerin, geleceğin mimarları olarak, toplumun şekillenmesindeki önemli rollerinin göz ardı edilmemesi, bu konuda yeniden hassasiyet gösterilmesi gerekiyor.

👇

👇
