onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hatay'da Sokak Röportajında Sorulan Tüm Soruları Doğru Yanıtlayan İlkokul Mezunu Adam Alkışlarla Desteklendi

Hatay'da Sokak Röportajında Sorulan Tüm Soruları Doğru Yanıtlayan İlkokul Mezunu Adam Alkışlarla Desteklendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.11.2025 - 13:44

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere günümüzde bilgiye çok kısa sürede ulaşabileceğimiz bir çağdayız. Bu yüzden öğrenme ve kişisel gelişim için her zaman bir fırsat bulunuyor. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, birçok fırsatı neredeyse inanın ayağına getiriyor. Geriye sadece kendini geliştirmek kalıyor. 

Hatay'da hatayalemtv isimli kanal, gerçekleştirdiği sokak röportajında insanlara bazı sorular sordu ve karşılığında ödüller dağıttı. İlkokul mezunu bir vatandaşın tüm soruları doğru yanıtladığı anlar sosyal medyada beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Bilgi çağı mı eğitim sistemi mi?

Bilgi çağı mı eğitim sistemi mi?

Eskiden eğitim sisteminin daha dolu olduğunu, bugün ortaokul ve lisede öğrenilen birçok bilginin o dönemde ilkokulda öğrenildiğini belirtenler oldu. Vatandaşın müteavılığı ve gururu ise ayrıca konuşuldu.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
yoksunn

bizde deriniz....

Erhan D

Eski eğitim sisteminin çok daha iyi olduğunu söylerken şaka yapmıyorduk çünkü Atatürk kokuluydu. Şimdi ki gibi buram buram yobaz kokmuyordu.

sahra

Amcanın yaşı itibariyle aldığı eğitim şu anki birçok üniversite öğrencisinde yok emin olabilirsiniz.Eski eğitim sisteminin ne denli kaliteli olduğunu ispatlı... Devamını Gör