Hatay'da Sokak Röportajında Sorulan Tüm Soruları Doğru Yanıtlayan İlkokul Mezunu Adam Alkışlarla Desteklendi

Bildiğiniz üzere günümüzde bilgiye çok kısa sürede ulaşabileceğimiz bir çağdayız. Bu yüzden öğrenme ve kişisel gelişim için her zaman bir fırsat bulunuyor. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, birçok fırsatı neredeyse inanın ayağına getiriyor. Geriye sadece kendini geliştirmek kalıyor.
Hatay'da hatayalemtv isimli kanal, gerçekleştirdiği sokak röportajında insanlara bazı sorular sordu ve karşılığında ödüller dağıttı. İlkokul mezunu bir vatandaşın tüm soruları doğru yanıtladığı anlar sosyal medyada beğeni topladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Bilgi çağı mı eğitim sistemi mi?
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
bizde deriniz....
Eski eğitim sisteminin çok daha iyi olduğunu söylerken şaka yapmıyorduk çünkü Atatürk kokuluydu. Şimdi ki gibi buram buram yobaz kokmuyordu.
Amcanın yaşı itibariyle aldığı eğitim şu anki birçok üniversite öğrencisinde yok emin olabilirsiniz.Eski eğitim sisteminin ne denli kaliteli olduğunu ispatlı... Devamını Gör