Hatay'da Sokak Röportajında Sorulan Tüm Soruları Doğru Yanıtlayan İlkokul Mezunu Adam Alkışlarla Desteklendi

Bildiğiniz üzere günümüzde bilgiye çok kısa sürede ulaşabileceğimiz bir çağdayız. Bu yüzden öğrenme ve kişisel gelişim için her zaman bir fırsat bulunuyor. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, birçok fırsatı neredeyse inanın ayağına getiriyor. Geriye sadece kendini geliştirmek kalıyor.

Hatay'da hatayalemtv isimli kanal, gerçekleştirdiği sokak röportajında insanlara bazı sorular sordu ve karşılığında ödüller dağıttı. İlkokul mezunu bir vatandaşın tüm soruları doğru yanıtladığı anlar sosyal medyada beğeni topladı.