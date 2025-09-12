onedio
Genç Kadının Ahtapotla Yaşadığı İmtihan Sosyal Medya Kullanıcılarını Kahkahaya Boğdu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.09.2025 - 11:40

Deniz ürünleri herkese hitap etmiyor biliyorsunuz ki, kimisi 'denizden babam çıksa yerim' derken kimisi kokusuna dahi tahammül edemiyor. Genç bir kadın tam olarak bu durumu yaşadı! Sosyal medyada 'Malatyalı'nın ahtapot ile imtihanı' açıklamasıyla paylaşılan video, izleyenleri kahkahaya boğdu. 

Gelin sosyal medyada binlerce beğeni almış o anlara beraber bakalım!

Kaynak: Instagram / damlakurt333

Genç kadının verdiği tepkiler ise birçok kullanıcıyı güldürdü👇🏻

