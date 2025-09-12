onedio
Doğduğundan Beri Yüzünde Olan Beni Aldıran Kadın Deneyimlerini Anlattı

Oğuzhan Kaya
12.09.2025 - 08:37

Bir sosyal medya kullanıcısı doğumundan beri yüzünde olan ve farklı göründüğü için çocukluktan beri zorbalandığı hatta saçını toplayamamasına neden olan beni bir operasyonla aldırmaya karar verdi. Şimdiye kadar yaşadığı sorunları anlatan genç kadın ameliyat sürecini paylaştı.

Ameliyat süreci ve sonrası şöyle;

Genç kadın ameliyat sonrası yaşadığı tecrübeyi "Çok güzel bir duygu" olarak tarif etti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
