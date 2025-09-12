Doğduğundan Beri Yüzünde Olan Beni Aldıran Kadın Deneyimlerini Anlattı

Bir sosyal medya kullanıcısı doğumundan beri yüzünde olan ve farklı göründüğü için çocukluktan beri zorbalandığı hatta saçını toplayamamasına neden olan beni bir operasyonla aldırmaya karar verdi. Şimdiye kadar yaşadığı sorunları anlatan genç kadın ameliyat sürecini paylaştı.
Ameliyat süreci ve sonrası şöyle;
Genç kadın ameliyat sonrası yaşadığı tecrübeyi "Çok güzel bir duygu" olarak tarif etti.
