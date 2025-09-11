onedio
Annesine Kalp Çizmek İsterken Yanlışlıkla Benzettiği Şeyi Mahcupça Söyleyen Minik Milyonlarca İzlenme Aldı!

Annesine Kalp Çizmek İsterken Yanlışlıkla Benzettiği Şeyi Mahcupça Söyleyen Minik Milyonlarca İzlenme Aldı!

11.09.2025 - 22:57

TikTok kullanıcısı bir anne, oğlunun ona çizdiği resmi paylaşmasıyla sosyal medya platformlarında viral oldu. Tatlı çocuk aslında annesine kalp çizmek istemişti ancak işler pek yolunda gitmemiş olacak ki, çıkan sonuçtan memnun değildi. Annesine resmini uzatan minik hemen açıklamasını da yaptı. O anlardaki tatlığı ve mahcubiyeti kalpleri eritti. Gelin birlikte izleyelim!

İşte o anlar 😍👇

Anne o anları, @maxundmoritz adlı TikTok hesabından paylaştı.

Anne o anları, @maxundmoritz adlı TikTok hesabından paylaştı.

Kısa sürede etkileşimlerin odağı olan video yalnızca annenin paylaşımında iki milyonu aşkın izlenirken, diğer sosyal medya hesaplarının paylaşmasıyla da ilgi gördü. Video, tatlı çocuğun uzaklara daldığı o bakışları için tekrar tekrar izlenir.

