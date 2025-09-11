onedio
15 Yıllık Tekstil Sektöründe Çalışan Kadın Kıyafetlerdeki "Ütülü Gibi" Görünümü İfşa Etti

11.09.2025 - 20:36

Sosyal medyada paylaşılan bir video, tekstil sektörünün bilinmeyen yanlarını gözler önüne serdi. 15 yıldır sektörde çalışan bir kadın, yeni alınan kıyafetlerin ütülü gibi durmasının ardında formaldehit ve farklı kimyasalların bulunduğunu anlattı. Ayrıca en bilinen markaların bile sağlıksız koşullarda üretildiğini vurguladı.

Kaynak: Instagramsurdurulebilir_bir_yasam

O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Tam 15 yıldır tekstil sektöründe çalışan bir kadın, kıyafetlerin aslında neden ütülü gibi gözüktüğünü anlattı.

Formaldehit ve çeşitli kimyasallarla işlem gören ürünlerin aylarca poşetlerde beklediğini, mağazaya geldiğinde bile zararlı kalıntılar taşıdığını söyledi. “En çok bilinen, en pahalı markalar en kalitesi düşük, en kirli atölyelerde üretilir.” sözleri ise sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Eren Yılmaz

Tekstil ürünlerine yapılan son işlemin tümüne apre denir ama onlarca çeşidi vardır. Apre zararlı değil aksine tekstil ürününe mekanik dayanıklılık katar. Gün... Devamını Gör