15 Yıllık Tekstil Sektöründe Çalışan Kadın Kıyafetlerdeki "Ütülü Gibi" Görünümü İfşa Etti

Sosyal medyada paylaşılan bir video, tekstil sektörünün bilinmeyen yanlarını gözler önüne serdi. 15 yıldır sektörde çalışan bir kadın, yeni alınan kıyafetlerin ütülü gibi durmasının ardında formaldehit ve farklı kimyasalların bulunduğunu anlattı. Ayrıca en bilinen markaların bile sağlıksız koşullarda üretildiğini vurguladı.
Kaynak: Instagram / surdurulebilir_bir_yasam
Tam 15 yıldır tekstil sektöründe çalışan bir kadın, kıyafetlerin aslında neden ütülü gibi gözüktüğünü anlattı.
Tekstil ürünlerine yapılan son işlemin tümüne apre denir ama onlarca çeşidi vardır. Apre zararlı değil aksine tekstil ürününe mekanik dayanıklılık katar. Gün... Devamını Gör