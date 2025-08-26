Fransa'da Bir Yangın Söndürme Helikopteri Gölden Deposunu Dolduracağı Sırada Suya Çakıldı

Fransa’nın Finistère bölgesinde orman yangınlarına müdahale eden bir yangın söndürme helikopteri, göletten su almak için alçalırken kontrolünü kaybederek suya çakıldı. Kazanın ardından helikopterde bulunan pilot ve bir itfaiye eri kendi imkânlarıyla göletten çıkmayı başararak kıyıya ulaştı. Olayda ciddi bir yaralanma yaşanmadı. Yerel yetkililer, gölette olası çevre kirliliğine karşı inceleme başlatıldığını duyurdu. Kazanın hemen ardından bölgeye başka bir helikopter sevk edilerek yangınla mücadele çalışmaları sürdürüldü. Kazanın görüntüleri çevrede bulunan bir kişi tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, olay yangınla mücadelede görev yapan ekiplerin karşılaştığı zorlukları ve riskleri bir kez daha gözler önüne serdi
