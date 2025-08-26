Fransa'da Bir Yangın Söndürme Helikopteri Gölden Deposunu Dolduracağı Sırada Suya Çakıldı

Özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarında, karadan müdahalenin yetersiz kaldığı anlarda bu uçaklar kritik bir rol üstleniyor. Hızlı ve geniş alanlara su bırakabilme kapasitesi sayesinde yangının büyümesini önleyebiliyor, zaman kazandırarak ekiplerin kontrolü sağlamasına yardımcı oluyor. Her yaz yaşanan kayıplar, aslında bu araçların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Özellikle ülkemizde art arda çıkan yangınlardan sonra bunu pek çok kez gördük.