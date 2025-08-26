onedio
Fransa'da Bir Yangın Söndürme Helikopteri Gölden Deposunu Dolduracağı Sırada Suya Çakıldı

Pelin Yelda Göktepe
26.08.2025 - 09:05

Fransa’nın Finistère bölgesinde orman yangınlarına müdahale eden bir yangın söndürme helikopteri, göletten su almak için alçalırken kontrolünü kaybederek suya çakıldı. Kazanın ardından helikopterde bulunan pilot ve bir itfaiye eri kendi imkânlarıyla göletten çıkmayı başararak kıyıya ulaştı. Olayda ciddi bir yaralanma yaşanmadı. Yerel yetkililer, gölette olası çevre kirliliğine karşı inceleme başlatıldığını duyurdu. Kazanın hemen ardından bölgeye başka bir helikopter sevk edilerek yangınla mücadele çalışmaları sürdürüldü. Kazanın görüntüleri çevrede bulunan bir kişi tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, olay yangınla mücadelede görev yapan ekiplerin karşılaştığı zorlukları ve riskleri bir kez daha gözler önüne serdi

Buradan izleyebilirsiniz;

Yangın söndürme uçaklarının önemi her geçen gün daha net anlaşılıyor bildiğiniz üzere.

Yangın söndürme uçaklarının önemi her geçen gün daha net anlaşılıyor bildiğiniz üzere.

Özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarında, karadan müdahalenin yetersiz kaldığı anlarda bu uçaklar kritik bir rol üstleniyor. Hızlı ve geniş alanlara su bırakabilme kapasitesi sayesinde yangının büyümesini önleyebiliyor, zaman kazandırarak ekiplerin kontrolü sağlamasına yardımcı oluyor. Her yaz yaşanan kayıplar, aslında bu araçların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Özellikle ülkemizde art arda çıkan yangınlardan sonra bunu pek çok kez gördük.

