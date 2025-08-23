Arabasını Çizdiği Gerekçesi ile Hurdacı ile Tartışan Bir Adam Hurdacının Arabasını Devirdi

Sokakta hurda araçlarının sokaklardan geçerken zorlandığına ya da diğer araçların hurda araçları yüzünden geçiş sırasında zorluk yaşadığına şahit olmuşsunuzdur. Uşak'ta sokağa park edilen bir hurda aracı tartışaya sebep oldu. Bir adam, aracının çamurluğunun çizilmesi gerekçesi ile hurdacı ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından ise hurda aracını devirdi. O anlar sosyal medyada tepki çekti.