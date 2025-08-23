onedio
Arabasını Çizdiği Gerekçesi ile Hurdacı ile Tartışan Bir Adam Hurdacının Arabasını Devirdi

Pelin Yelda Göktepe
23.08.2025 - 18:03

Sokakta hurda araçlarının sokaklardan geçerken zorlandığına ya da diğer araçların hurda araçları yüzünden geçiş sırasında zorluk yaşadığına şahit olmuşsunuzdur. Uşak'ta sokağa park edilen bir hurda aracı tartışaya sebep oldu. Bir adam, aracının çamurluğunun çizilmesi gerekçesi ile hurdacı ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından ise hurda aracını devirdi. O anlar sosyal medyada tepki çekti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kimileri hurdacının zor şartlarda çalıştığını, aracı deviren kişinin bu yaptığının yanlış olduğunu savunurken kimileri ise aracın çizilmesini haklı bir gerekçe olarak gördüklerini söyledi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

