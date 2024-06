Evrendeki Zamanın “Şimdi” Paradoksu

Bilime göre kalıp şudur; evren başlangıçtan itibaren anlarda ilerliyor. Başlayan olayın bir sonraki anda ne olacağının bilgisi ise bir önceki anda mevcuttur. Dolayısıyla oluşan her an, sonraki tüm anların belirlenmesine yetecek kadar bilgi içeriyor. Yani önceki mevcut olan an, sonraki olacak olanın bilgisini taşıyor. O zaman önceki an ve bilgisi fotoğraf enstantanesi gibi kendi bilgisiyle sınırlı sabit değildir. Zira olaydaki hareket devam ettiği için tıpkı film karesi örneğinde olduğu gibi her karede bir sonraki kareyi belirleyen olay değişiminin fark edilemeyecek izleri vardır. Prof. Carroll’ün işaret ettiği gibi bilimin anlatmaya çalıştığı durum böyledir. Tabii bu izahta çok soru ve belirsizlikler var. Öncelikle eğer evrende bir amaç bir plan yoksa süregelen bir olay hareket neye göre devam ediyor neye göre durmuyor ve tam da olması gibi tamamlanıyor? Öyle ya, yasalar olayı en küçük zaman diliminde, an da oluşturuyorsa gelişimin başı ve sonu arasında anlamlı sonuçlar nasıl oluşuyor? Şimdi sonuçlar üzerinden mantık yürütelim.

Bilimin dediği gibi, sonraki anda ne olacağı bir önceki anda belliyse, bu demektir ki mevcut andaki durum üzerinden geriye doğru gidildiğinde yani geçmiş örüntüyü takip ettiğinizde oraya kadar neyin olmakta olduğunu bilirsiniz demektir. Bu da olay, başlangıçtan ileriye doğru da gidilince neyin olacağı bilinir durumda demektir. Buna göre olay en başından itibaren ne olacağı bellidir sonucuna gideriz. Bu tıpkı bir pırasanın an an yani dilim dilim oluşmasına benzer. Bir hayli karmaşık görülüyor değil mi? Öyleyse film kareleri benzetmesi üzerinden daha anlaşılır hale getirmeye çalışalım.

Tıpkı film şeridinde olduğu gibi, bir olgunun şimdiki andan yani son kareden geriye doğru gidip durumunu gözlediğinizde filmi geri sarmış gibi olursunuz, yani hikâyenin oraya kadarki gelişim aşamalarını görürsünüz. Dolayısıyla buna ister plan veya senaryo deyin, isterse plansız tesadüf deyin, ancak tıkır tıkır işlemiş ve mevcut ana gelmiş bir süreç, bir olay birikimi olduğu gerçeğiyle karşılaşırsınız. Pırasa örneğinde olduğu gibi, anların bir yerinde pırasa başlıyor, aradan kaç tane an geçerse geçsin tam da gerektiği şekilde kendini tamamlıyor. Burada mesele şudur; plan yoksa olayı pırasa olacak şekilde başlatan nedir? Bir başka handikap, etrafındaki birbirinden farklı birçok fizik etkileşimlere maruz kaldığı halde pırasa yapısını nasıl koruyarak devam ediyor ve sonucu sağlıyor? Eğer bu sonucu sağlayan mevcut an ise, o an da başlayan olgular sadece bir sonraki değil, gideceği yere kadar tüm sonraki anların bilgisini barındırması gerekir. Zaten Prof. Carroll, “Her an, diğer tüm anlara yetecek kadar bilgi içeriyor.” diyerek bunu belirtmiş. Bu demektir ki başladığı ilk anda da ne olacağının bilgisi var. Yoksa neresinden bakılırsa bakılsın, olgunun gelişim sürecindeki devamlılık sorun olarak önümüze geliyor. Sonuç olarak sanki bir plan ya da senaryo varmış gibi duruyor.