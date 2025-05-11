Cem Yılmaz Kimdir? Cem Yılmaz Kaç Yaşında ve Nereli? Cem Yılmaz Hangi Projelerle Geri Dönüyor?

'Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı. Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor.'

'Kırık lamba tek derdimiz olsun. Samimiyetle beni arayan yetkililerin yüzü suyu hürmetine postu kaldırdım. iki konu önemli ; memlekette hem “sen benim kim olduğumu biliyor musun” tavrından şikayet ederiz ama final “a valla bilmiyorduk e siz bildiğimiz Cem Yılmaz mıydınız” a gelir iş… Ne yani lamba alırken ben Cem Yılmaz’ım kardaş ona göre ha mı diyelim….Allaha şükür ben o kadar delirmedim 30 yıldır.. Tekrar üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim.'