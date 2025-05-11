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Cem Yılmaz Kimdir? Cem Yılmaz Kaç Yaşında ve Nereli? Cem Yılmaz Hangi Projelerle Geri Dönüyor?

Cem Yılmaz Kimdir? Cem Yılmaz Kaç Yaşında ve Nereli? Cem Yılmaz Hangi Projelerle Geri Dönüyor?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.05.2025 - 10:43

Cem Yılmaz, Türk mizah dünyasının en tanınan isimlerinden biri. 23 Nisan 1973 doğumlu olan Yılmaz, kariyerine çok genç yaşlarda başladı ve zamanla stand-up gösterileri, filmleri ve televizyon projeleriyle büyük bir hayran kitlesi kazandı. Mizahi tarzı, hem güldüren hem de düşündüren yapısıyla dikkat çeken isim özellikle “G.O.R.A.,” “A.R.O.G.,” ve “Karakomik Filmler” gibi filmleriyle büyük başarılar elde etti. 

Peki Cem Yılmaz kimdir? Cem Yılmaz kaç yaşında ve nereli? Cem Yılmaz'ın hayatı ve hakkında merak edilenler içeriğimizde...

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Cem Yılmaz Kimdir?

Cem Yılmaz Kimdir?

Cem Yılmaz, Türk mizahının altın çocuğu, sahnenin de sinemanın da perde arkasının da vazgeçilmez ismi!  Yılmaz, karikatüristlikle başladığı yolculuğunu stand-up gösterileriyle taçlandırdı; öyle ki 90’larda Leman Kültür sahnesinde başlayan tek kişilik şovları, salonlara sığmadı, efsaneleşti! 'Her Şey Çok Güzel Olacak' ile sinemaya adım attı, 'G.O.R.A', 'A.R.O.G', 'Yahşi Batı', 'Arif v 216' gibi filmleriyle Türk sinemasının gişe rekorlarını alt üst etti. Hem yazdı, hem yönetti, hem oynadı, hem de her zaman güldürdü.

Cem Yılmaz Kaç Yaşında?

Cem Yılmaz Kaç Yaşında?

Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

Cem Yılmaz Nereli?

Cem Yılmaz Nereli?

Cem Yılmaz, İstanbul'un Kocamustafapaşa semtinde doğmuştur. Ancak kökleri Sivas'ın Gürün ilçesine dayanmaktadır.

Cem Yılmaz Kariyer Başlangıcı

Cem Yılmaz Kariyer Başlangıcı

Cem Yılmaz’ın kariyer yolculuğu, 1995 yılında Leman Kültür'de sahneye çıktığı stand-up gösterileriyle başladı. Karikatüristlikten gelen mizah yeteneğini sahneye taşıyan Yılmaz, kısa sürede geniş bir kitle tarafından tanındı. 1998 yılında yazıp başrolünü üstlendiği 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filmiyle sinemaya adım atan Yılmaz, bu filmle hem oyunculuk hem senaristlikteki başarısını gösterdi. Ardından G.O.R.A. (2004)A.R.O.G (2008)Yahşi Batı (2010)Pek Yakında (2014) gibi gişe rekortmeni yapımlarla Türkiye'nin en önemli komedyenlerinden biri haline geldi. Hem stand-up şovları hem sinema projeleriyle kariyerini sürekli olarak büyüten Yılmaz, dijital platformlara da içerikler üretmeye başladı.

Cem Yılmaz'ın Özel Hayatı

Cem Yılmaz'ın Özel Hayatı

Cem Yılmaz’ın özel hayatı, en az kariyeri kadar magazin gündemini meşgul etti. Uzun yıllar birlikte olduğu manken Cansu Dere ile ilişkisi çok konuşulmuş, ancak çift yollarını ayırmıştı. 2012 yılında Ahu Yağtu ile evlenen Yılmaz’ın bu evlilikten Kemal adında bir oğlu dünyaya geldi. Ancak bu evlilik de 2013 yılında sona erdi. Daha sonra Defne Samyeli ile yaşadığı aşk uzun süre manşetlerde kalırken, ikili 2019 yılında yollarını ayırdı. 2020'de ise, genç oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı kısa süreli ilişkisi magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Cem Yılmaz, aşk hayatıyla olduğu kadar sosyal medyada yaptığı göndermeli paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.

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Cem Yılmaz'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Cem Yılmaz'ın Öne Çıkan Açıklamaları

'Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı. Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor.'

'Kırık lamba tek derdimiz olsun. Samimiyetle beni arayan yetkililerin yüzü suyu hürmetine postu kaldırdım. iki konu önemli ; memlekette hem “sen benim kim olduğumu biliyor musun” tavrından şikayet ederiz ama final “a valla bilmiyorduk e siz bildiğimiz Cem Yılmaz mıydınız” a gelir iş… Ne yani lamba alırken ben Cem Yılmaz’ım kardaş ona göre ha mı diyelim….Allaha şükür ben o kadar delirmedim 30 yıldır.. Tekrar üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim.'

Cem Yılmaz Güncel Projeleri

Cem Yılmaz Güncel Projeleri

Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson'un başrollerini paylaştığı 1998 yapımı 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filmi, 6 Eylül 2024'te yeniden vizyona girdi. Cem Yılmaz, uzun süredir birlikte çalıştığı Ozan Güven ile 2025'in sonuna doğru yeni bir projede yer almayı planladıklarını açıkladı. Henüz detayları paylaşılmayan proje merak uyandırdı.

Cem Yılmaz'ın Gösterileri

Cem Yılmaz'ın Gösterileri
  • CMXXIV (2024–günümüz)

  • → 7 Nisan 2024’te başladı, halen sahneleniyor.

  • Diamond Elite Platinum Plus (2019–2021)

  • → 9 Mart 2019’da prömiyer yaptı, 2021’de sona erdi. 31 Aralık 2021’de Netflix’te yayımlandı.

  • STANDartCY (2014)

  • Amerika turnesiyle başladı. İlk gösteri 4 Ekim 2014’te New Jersey’de yapıldı.

  • CM101MMXI Fundamentals (2011–2013)

  • → 2011’de sahnelendi. Gösterinin sinema versiyonu 2013’te yayımlandı.

  • Bifo & CMYLMZ (2011)

  • → 10 Mart 2011’de Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile birlikte eğlenceli klasik müzik konseri.

  • CMYLMZ Soru & Cevap (2010)

  • → Üniversitelerde yapılan interaktif söyleşi formatında gösteri.

  • CMYLMZ (2001–2007)

  • → 2001–2007 yılları arasında sahnelendi. Sinema versiyonu Mart 2007’de yayımlandı.

  • Bir Tat Bir Doku (1999)

  • → 1999’da sahnelendi, 2001’de sinema gösterimi yapıldı.

  • Milenyum (1999)

  • → 2000 yılına geçerken yapılan özel yılbaşı gösterisi.

  • - Diziler:

  • - Erşan Kuneri (2022–günümüz)

  • - → Rol: Erşan Kuneri
  • - → G.O.R.A. ve Arif V 216 filminde tanıdığımız Erşan Kuneri karakterinin 70’ler ve 80’lerdeki hayatını konu alan dizi. Çekimleri Eylül 2021'de tamamlanmış ve 13 Mayıs 2022'de Netflix'te yayımlanmıştır.

Cem Yılmaz Yer Aldığı Filmler

Cem Yılmaz Yer Aldığı Filmler

  • 2026 (Muhtemel): G.O.R.A. 4

  • 2023: Galata Canavarı

  • 2023: Do Not Disturb

  • 2020: Karakomik Filmler 2

  • 2019: Karakomik Filmler

  • 2018: Arif V 216

  • 2017: Deli Aşk

  • 2016: Zootropolis: Hayvanlar Şehri

  • 2016: İftarlık Gazoz

  • 2015: Ali Baba ve 7 Cüceler

  • 2014: Son Umut

  • 2014: Pek Yakında

  • 2013: CM101MMXI Fundamentals

  • 2012: Magnifica Presenza

  • 2011: Sonra Ağlayacağım

  • 2011: Zefir

  • 2010: Av Mevsimi

  • 2010: Yahşi Batı

  • 2009: Arthur: Maltazar'ın İntikamı

  • 2008: A.R.O.G

  • 2008: Canım Ailem

  • 2007: Arı Filmi

  • 2006: Hokkabaz

  • 2005: Organize İşler

  • 2004: G.O.R.A.

  • 2001: Vizontele

  • 1998: Her Şey Çok Güzel Olacak

Cem Yılmaz Ödülleri ve Adaylıkları

Cem Yılmaz Ödülleri ve Adaylıkları

  • 2005: 10. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Genel Sigorta Jüri Özel Ödülü

  • 2006: 11. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Sinema - Organize İşler

  • 2007: 12. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu - Sinema - Hokkabaz

  • 2007: 34. Brussels Uluslararası Bağımsız Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Hokkabaz (İskender Tünaydın)

  • 2011: 4. Yeşilçam Ödülleri - En iyi erkek oyuncu - Av Mevsimi - (Deli İdris)

  • 2016: 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu - Sinema/Komedi - İftarlık Gazoz

  • 2018: 55. Uluslararası Antalya Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

  • 2018: 45. Altın Kelebek Ödülleri - Jüri Özel Ödülü

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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